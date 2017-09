Beilrode. In der Gemeinde Beilrode läuft die Suche nach einem neuen Eigenheimstandort. Bürgermeister René Vetter setzt zudem auf Lückenbebauung und will eine Grundstücksbörse einrichten.

Melpitz. Im kleinen Dorf Melpitz wird in einer Woche, am 30. September, das Erntedank- und Drescherfest gefeiert. Von Andreas Werner, dem Gemeindekirchenratsvorsitzenden, wurde die Torgauer Zeitung gebeten, diese Veranstaltung publik zu machen. Das Gespräch mit ihm war jedoch weit mehr als eine Festankündigung:

Was zieht die Menschen aufs Land? Welche Vorteile bietet ein Dorf oder eine Kleinstadt gegenüber einer großen Metropole? In unserer fünften Themenwoche beleuchten wir einige Aspekte des Landlebens:

Torgau. Schafft es die Stadt Torgau, dass noch in diesem Jahr 2 Millionen Euro in der Jugendherberge verbaut werden? Wegen der Fördermittel drängt die Zeit.

Torgau. An diesem Samstag ist es endlich wieder soweit: die zehnte interkulturelle Woche (IKW) findet in Torgau statt und wartet in diesem Jahr mit einem ganz besonderen und auch besonders vielseitigen Programm auf. Eröffnet wird die IKW auch dieses Jahr mit dem Fest der Begegnung.

Kathewitz. Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz (LPV) und die Gemeinde Arzberg laden am 1. Oktober zum Ostelbischen Apfeltag ein. Von 10 bis 16 Uhr findet dieser auf dem altertümlichen Bauernhof in Kathewitz statt.

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Zur Messe „Trendwende Dorf“ wird VOX-“Beetbruder“ Ralf Dammasch live einen Gartenentwurf am Flipbord vornehmen.

– Die modell-hobby-spiel Messe lockt Ende September nach Leipzig. TZ verlost 3 x 2 Tagestickets.

– Zu einem der schönsten Töpfermärkte in Mitteldeutschland wird an diesem Wochenende nach Wittenberg eingeladen.

WE-Tipps: Oktoberfest in Loßwig, Zwethau, Fischfest in Klitzschen, Jägerfest in Beilrode, Operettengala im Kulturhaus, Jugend-Gospelkonzert in Mockrehne u. v. m