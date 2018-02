Jugendteam sucht zahlende Mitglieder

Christina Gaudlitz

Über die Ergebnisse dieser ersten Sitzung sprach die TZ mit Christina Gaudlitz, die zusammen mit Janine Kraske, Wiebke Suske und Stephanie Wendland im Vorstand sitzt.



Welche Themen standen bei der ersten Sitzung denn auf der Agenda?

Christina Gaudlitz: Die wohl wichtigste Sache, die wir gemeinsam festgelegt haben, ist, dass man in Zukunft ein richtiges Mitglied in finanzieller Form beim Jugendteam werden kann. So können Unternehmen, Städte oder Gemeinden für 200 Euro im Jahr bei uns eintreten, Einzelpersonen für 50 Euro. Dies gilt jedoch dann auch nur für Erwachsene. Jugendliche und Kids bezahlen nichts, sind aber trotzdem offizielle Mitglieder. Außerdem haben wir über sämtliche Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr noch mitgestalten, gesprochen. Allen voran natürlich die zweite Auflage unseres Pipe-Festes „Roll’n To“. Außerdem sind wir bei der Azubi-Expo am 3. März, dem Elbeday, dem Oldtimertreffen Torgau und noch einigen weiteren Veranstaltungen mit am Start. Außerdem haben wir uns bei unserer Sitzung noch mit unseren Plänen für die Landesgartenschau im Jahr 2022 beschäftigt. Wir möchten gern mit den Skatern und BMXern aus Torgau einen Lageplan für eine neue Skateanlage skizzieren, die dann im Rahmen der Laga auch realisiert werden kann.



Die Azubi-Expo ist die nächste große Veranstaltung, bei der das Team aktiv dabei ist. Welche Rolle wird es dort spielen?

Wir werden auf jeden Fall mit einem Stand präsent sein, wir treten auf der Bühne mit auf und machen Filmbeiträge mit den Unternehmen.



Und nun die wohl wichtigste Frage: Wie kann man denn nun beim Jugendteam Torgau offizielles Mitglied werden?

Das geht auf ganz unterschiedlichen Wegen. Am einfachsten ist es, sich einfach per E-Mail an jugendteamtorgau@gmx.de, per Facebook oder Instagram bei uns zu melden, wir antworten dann und vereinbaren ein persönliches Treffen. Oder man spricht uns einfach bei einer Veranstaltung oder so persönlich an, das geht natürlich auch.