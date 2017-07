Jugendteam will bei zahlreichen Veranstaltungen durchstarten

Torgau. Zahlreiche Veranstaltungen hat das Team rund um Christina Gaudlitz im Kalender stehen, hierfür trafen sie sich am Sonntag im Strandbad und berieten ausführlich. Welche Rolle das Jugendteam bei den einzelnen Veranstaltungen einnimmt und was dazu bei dem letzten Treffen konkret geplant wurde, verriet die Teamgründerin der Trgauer Zeitung im Gespräch:



Das 1. Torgauer Oldtimertreffen am 28. bis 30. Juli:

Christina Gaudlitz: Wir haben Lisa, die Organisatorin, zum gestrigen Jugendteam-Treff eingeladen, um anzufragen, wo sie noch Hilfe braucht. Wir wissen ja, dass sie sehr viel allein managet. Zwei Leute von uns werden am Freitag bei der Zeltplatzeinweisung mithelfen. Eine andere aus unserem Team wird im Kassenbereich eingesetzt. Für den Samstag ist noch etwas offen, aber das wird sich bis Mittwoch wohl auch klären.



Die erste, komplett vom Jugendteam aufgezogene Veranstaltung, das Skate-Fest Roll’n To, am 26. August:

Wir haben uns mit den Skatern und den BMXern getroffen, um den aktuellen Stand der Veranstaltung zu besprechen. Wir können schon jetzt auf viele Sponsoren zurückgreifen. Damit können wir Flyer drucken, einen Banner erstellen, die Workshops für das Skatefest finanzieren und vieles mehr. Ohne den Support wären wir aufgeschmissen, denn ohne Geld geht heutzutage kaum noch etwas. Aktuell planen wir die genauen Uhrzeiten der Workshops mit dem Heizhaus Leipzig, dann benötigen wir noch Sitzgarnituren sowie einen Pavillon für den DJ. Einen Bauzaun konnten wir uns auch schon sichern, da wir den Banner an diesem befestigen und dort die Interviews sowie Fotosessions durchführen wollen.



Die Jugendkonferenz vom 29. September bis 1. Oktober in Berlin:

Auf die Jugendkonferenz sind wir durch den Netzwerk für Demokratische Kultur aus Wurzen aufmerksam geworden. Sie senden uns oft Informationen im Rahmen ihrer Jugendarbeit. Die Konferenz ist zum Mitentscheiden beziehungsweise auch zum Mitmischen gedacht. Deren Jugendstrategie ist „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ und all das findet in einer Jugendherberge statt. Hier treffen sich sehr viele engagierte Jugendliche aus ganz Deutschland. Die Chance wollen wir natürlich auch nutzen, um sie über das Jugendteam Torgau im schönen Nordsachsen zu informieren und Kontakte knüpfen, die für unsere Aktivitäten in Torgau und im Landkreis Nordsachsen wichtig sein könnten. Immerhin geht es eben auch um die Erweiterung des Netzwerkes von uns und dann doch gleich mit vielen Jugendlichen aus Deutschland. Aktuell werden zwei Leute aus unserem Team dabei sein.



Der HeideRadCup am 10. September:

Unsere Oberbürgermeisterin teilte uns mit, dass die Organisatoren Hilfe bei der Durchführung benötigen. So kam alles zustande. Im August treffen wir uns mit ihnen und besprechen den ganzen Ablauf nochmals. Es ist vorgesehen, dass wir in Hohburg und Kleinzschepa eingesetzt werden und sind dafür zuständig, dass die Fahrradfahrer freie Bahn haben.



Das In-Flammen-Open-Air 2018:

Denen, die aus unserem Team teilgenommen haben, hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Jahr mitzuhelfen, und wir sind jetzt richtig in der CREW mit eingebunden und werden zu allen Treffen eingeladen. Für uns steht definitiv fest, dass noch mehr aus dem Team im kommenden Jahr mitmachen werden. Wir erhalten ein CREW-Shirt, können in sämtliche Aufgaben im Rahmen des Veranstaltungsmangements reinschnuppern, erhalten auch eine Art Praktikabestätigung, werden vor Ort wirklich super versorgt und haben dazu noch mega viel Spaß.