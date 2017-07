Jugendwehren mit ganz unterschiedlichem Zulauf

Nordsachsen. Die Jugendfeuerwehren der Region erfreuen sich ganz unterschiedlicher Nachfrage. In Beilrode gibt es sogar eine so große Nachfrage, dass eine Warteliste erstellt werden musste, berichtet der Beilroder Jugendwart René Fischer. Im Gegensatz zur ostelbischen Wehr plagen die Strellner Jugendfeuerwehr, wo aktuell fünf Kameraden aktiv sind, personelle Sorgen. Dennoch: „Ich als Sprecher der Jugendfeuerwehr Belgern finde es interessant, wie viele Kinder und Jugendliche heutzutage Interesse für die Feuerwehr zeigen“, sagte Florian Stieber. Mit ihrem Slogan „Du bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr“ hat seine Wehr zuletzt viele neue Kameraden gewonnen, um vor allen Dingen mit der Kinderfeuerwehr durchzustarten.



In Torgau oder Beckwitz hingegen sei es so, dass neue Mitglieder ihre Freunde aus der Schule zum nächsten Jugendfeuerwehrdienst mitnehmen um diese für die Jugendfeuerwehr zu begeistern, erklärt Thomas Richter, Leiter der Torgauer Feuerwehr. Auch in Mahitzschen gibt es seit Oktober 2015 eine Jugendfeuerwehr, die mit ungefähr 15 Kameraden aktiv ist. Zurück in Ostelbien, ist die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Arzberg nach aktuellem Stand mit elf Kameraden besetzt. Auch hier habe es zuletzt vorzeigbare Zugangszahlen gegeben, sagte Tanja Grabein.



Die Entwicklung im Verbandsgebiet ist auch dem Kreisvorstand nicht verborgen geblieben. Der Vorstandsvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz, Frank Reichel, legt viel Wert auf die Nachwuchsarbeit seiner Wehren: „Wir sind bestrebt, Kinder und Jugendliche in die Feuerwehr zu integrieren. Weiterhin freuen wir uns, dass wir nun zwei neue Jugendfeuerwehren gegründet haben: in Beilrode und in Süptitz. Wir sind froh, so engagierte Jugendwarte gefunden zu haben. Wir unterstützen unsere Jugendfeuerwehren und organisieren für sie einmal im Jahr auch ein Zeltlager, welches letztes Jahr in Großwig stattfand.“ Weiterhin sei ein Kreisjugendforum ins Leben gerufen worden (die TZ berichtete bereits). „Wir haben auch den Versicherungsschutz für Kinderfeuerwehren durchgesetzt“, unterstreicht Frank Reichel. Wer also eine herausfordernde und actionreiche Freizeitbeschäftigung sucht, kann sich gerne bei den Jugendfeuerwehren in der Region Torgau engagieren.