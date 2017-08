Jugendweiheverein wechselt Örtlichkeit

Torgau. Der Jugendweiheverein zieht für seine Sprechstunden um. Wohin und warum, das verriet Doreen Onischuk vom Jugendweiheverband Nordsachsen:



TZ: Wo finden zukünftig die Sprechstunden statt?

D. Onischuk: Diese werden wir ab sofort nicht mehr in der Kulturbastion, sondern im internationalen Hahnemannzentrum veranstalten.



Wie kommt es zu diesem Wechsel?

Wir haben einfach mal wieder eine ansprechende Location gesucht. Das Hahnemannzentrum liegt sehr zentral, hat ein schönes Ambiente und ist sehr nah bei unserem Feierort, dem Schloss. Diese drei Faktoren machen es für uns zur perfekten Örtlichkeit. Außerdem möchten wir mit dem Wechsel auch bewirken, dass die Jugendlichen ihre Region näher kennenlernen und sehen, was diese so alles zu bieten hat.



Und was ändert sich nun für die Eltern, die an den Sprechstunden teilnehmen wollen?

Eigentlich nichts. Die Zeit (Anm. d. Red. jeder 1. Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr) bleibt gleich, nur eben der Ort ist ein anderer. Aber in Zukunft werden auch die meisten unsere Veranstaltungen auch im Hahnemannzentrum stattfinden. Die erste Sprechstunde in den neuen Räumen findet am 7. September statt.