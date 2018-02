Jugendzentrum ohne Doppelspitze

Er ist bei weitem kein heuriger Hase mehr: Mit seinen 32 Lenzen ist Enrico Kurmann mittlerweile alleiniger Chef des Jugendzentrum in der Torgauer Kulturbastion. Nach dem Weggang von Mathias Jancke – der gelernte Erzieher wechselte in eine Kindertagesstätte – ist Kurmann nun allein für das Jugendzentrum und dessen Angebote zuständig. Der gelernte Koch und ebenso staatlich anerkannte Erzieher ist wohnhaft in Belgern. Zu seinen liebsten Hobbys gehören das Bogenschießen (aktiv in der Sektion Bogensport des SSV 1952 Torgau) und die Astrofotografie. Dabei handelt es sich um spezielle Aufnahmen von Himmelsobjekten per Langzeitbelichtung und Teleskop.

Enrico Kurmann lebt in einer festen Partnerschaft und arbeitet bereits seit 2013 beim Kulturellen Aktionsprojekt – zunächst mit Hilfe eines Nebenjobs, seit September 2016 fest angestellt.