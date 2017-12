Jule ist wieder da

Endlich geht es für Jule Erdmann wieder los. Bereits vor dem Wechsel an die Sportschule nach Leipzig deutete sich an, dass die talentierte Kobershainerin für eine lange Zeit nicht mehr am regulären Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen wird. Wachstumsbedingt musste sie eine Zwangspause eingelegen.

Ein hartes Jahr für die junge Sportlerin, denn statt normalem Aufbautraining in Verbindung mit dem Wettkampfbetrieb standen hauptsächlich Einzeltraining mit Stabilisierungs- und Krafttraining, Aquajogging/Schwimmen und unzählige Einheiten auf dem Ergometer im Trainingsplan. Dazu wurde im Sommer die notwendige Umstellung mit einem Wechsel vom Bereich Sprint/Sprung in die Laufgruppe des SC DHfK am Bundesstützpunkt Leipzig vollzogen. In den vergangenen vier Monaten wurde nun deutlich, dass die ehemalige Athletin des SSV 1952 Torgau, ähnlich wie ihr Bruder Tim, zukünftig ihre Spikes wohl hauptsächlich über die 400 und 800 m schnüren wird.

Der erste Bahntest nach mehr als 16 Monaten Wettkampf(zwangs)pause sah bei den offenen Hallen-Stadtmeisterschaften von Leipzig welche kürzlich in Halle/Saale ausgetragen wurden, schon recht erfolgversprechend aus. Auf der selten gelaufenen 600-m-Strecke siegte die Kobershainerin mit der ansprechenden Zeit von 1:42,85 Minuten. Diese Zeit spricht für eine positive Entwicklung und macht Mut für die kommenden Aufgaben, wie etwa die sächsischen Landes-Hallenmeisterschaften welche im Januar in Chemnitz ausgetragen werden.

www.ssv1952torgau.de