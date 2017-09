Junger Mann mit Erfahrung an der Spitze

Trossin. Letzten Freitagabend wählten die Kameraden der Feuerwehr Trossin ihre neue Wehrleitung. Der Bürgermeister Bringfried Otto hatte zu dieser Wahlversammlung eingeladen. Fast alle aktiven Kameraden waren der Einladung gefolgt, sodass die Wahl auch ordnungsgemäß ablaufen konnte.



Zum Ortswehrleiter wurde Maximilian Proft vorgeschlagen und als sein Stellvertreter Robert Jänichen. Maximilian Proft war bereits als Wehrleiter sehr aktiv in der Trossiner Wehrleitung tätig. Der Kamerad Robert Jänichen tritt die Nachfolge von Kamerad Tom Stützel als stellvertretender Wehrleiter an. Sie wurden an diesen Abend einstimmig gewählt. Das zeigt, dass den beiden jungen Feuerwehrmännern sehr viel Vertrauen entgegen gebracht wird.



Neuer Jugendwart wurde die Kameradin Dorit Poplat aus Trossin. Auch sie ist bei der Betreuung der jungen Brandschutzhelfer ehrenamtlich aktiv, ob bei der Vorbereitung und Teilnahme an den Bereichsausscheiden oder bei verschiedenen Veranstaltungen der Feuerwehr. Für die Jugendfeuerwehr ist sie eine große Bereicherung und dies wird auch von den „Florians Jüngern“ sehr geschätzt. Sie löste somit Anja Stürzbecher als neue Jugendwartin ab.

Als Leiter der Alters- und Ehrenabteilung wurde Gunter Hensel gewählt. Er ist ein aktives Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung der und eine große Hilfe bei Ausbildungen, Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen. Er löst den Kameraden Walter Zander ab, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt aufgeben musste.



Als Gerätewart wurde Sven Kretzschmar bestellt. Auch er ist schon lange bei der Feuerwehr als Gerätewart tätig. An diesem Abend erhielt er die offizielle Bestellungsurkunde aus den Händen des Bürgermeisters. Der Bürgermeister bedankte sich im Anschluss bei allen Kameraden für ihre verantwortungsvolle, ehrenamtliche Tätigkeit und wünscht sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Nach der Wahl entlastete der Bürgermeister die alte Wehrleitung. Der Wehrleiter und sein Stellvertreter müssen nun noch durch den Gemeinderat bestätigt werden. Bei Getränken und unterhaltsamen Gesprächen klang der Abend gemütlich aus.