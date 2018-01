Jungfernfahrt auf dem "Narrenschiff"

Torgau. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt waren vier Torgauer Kanuten am Samstagmorgen von Belgern bis Torgau auf der Elbe unterwegs – im „Narrenschiff“! Auf diesen Namen war zuvor der nagelneue vereinseigene Fünfer-Kanadier getauft worden, folglich war dies die erste Tour – eine Jungfernfahrt!

Start in Belgern

Obwohl ein Platz im Boot frei blieb, kamen Ralf Lützgendorf (Vereinsvorsitzender), Roland Heider, Nico Schrocke und Jörg Kröbel zügig voran, waren rechtzeitig vor dem Mittagessen im Bootshaus eingetroffen. Hier hatten die Vereinsmitglieder an diesem Tag eine recht anspruchsvolle Aufgabe zu bewerkstelligen. Sie bewirteten, wie in jedem Jahr um diese Zeit, die Teilnehmer der länderübergreifenden „Grogfahrt“. Die vom anhaltischen Nachbarverein aus Prettin veranstaltete traditionelle Veranstaltung fand bereits zum 28. Mal statt und vereinte diesmal 55 Kanuten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Berlin. Allerdings wird das namensgebende Getränk nicht vordergründig verabreicht, sondern eher am Abend in gemütlicher Runde, wie Heiko Kämpfe, der Prettiner Vereinschef, versicherte.



Diese illustre Truppe war am Wochenende auf der Elbe unterwegs.



Begonnen hatte die Grogfahrt bereits am Freitagmorgen in Riesa bei dichtem Nebel. „Da wagten sich jedoch nur 26 Teilnehmer auf die Elbe“, erzählte Kämpfe.

In Mühlberg, nahe der Stelle, wo einst die alte Fähre übergesetzt hat, legten die Kanuten zu Mittag an. Prettins Bootshauswart Jörg Friedrich hatte einmal mehr sein Talent als Hobbykoch bewiesen, am heimischen Herd alles zubereitet und war mit Bänken, Töpfen und Geschirr nach Mühlberg gefahren, wo er die hungrigen Kanuten mit reichlich Essen und Getränken versorgte. Gestärkt und „aufgeheizt“ erreichten die Wasserwanderer das Tagesziel Belgern.

Roland Heider serviert Soljanka aus Großwig.

Am nächsten Morgen vergrößerte sich die Zahl der Teilnehmer. Die ersten trafen bereits gegen 11 Uhr zur Mittagsrast im Torgauer Bootshaus ein, wo ein riesiger Topf, gefüllt mit heißer Soljanka aus Großwig, bereitstand, aus dem die Torgauer Kanuten ihre Gäste zu deren vollsten Zufriedenheit bewirteten. Und freilich gab es reichlich zu erzählen – von erlebten und geplanten Touren und gemeinsamen Festen, vom Drachenbootrennen in Prettin, das am 18. August wieder stattfnden wird, und von anderen Neuigkeiten diesseits und jenseits der Elbe.

Eiszapfen an den Booten und Schneekristalle im (Bart-)haar wie im Vorjahr hatte es bei der diesjährigen Grogtour nicht gegeben. Auch der Nebel hatte sich am Samstag verzogen, und just, als im Bootshaus die Löffel um die Wette klapperten, lichtete sich draußen die dicke Wolkendecke. Die Sonne blinkerte hervor, schien golden durch die Fenster ins Bootshaus, worauf die Kanuten reihum jubelnd applaudierten.

So wurde auch die letzte Tagesetappe in bester Stimmung zurückgelegt. In Prettin hatten die Frauen des gastgebenden Vereins reichlich Kuchen gebacken und ihr Bootshaus zum Kaffeetrinken kuschlig warm geheizt. Am Abend trafen sich viele Grogfahrer im Prettiner Gemeinschaftshaus zum großen Kanutenball.

Wer am nächsten Tag noch bei guten Kräften war, setzte sich noch einmal ins Boot, um bis Elster/Elbe weiterzupaddeln.

Mittagsrast am Freitag an der ehemaligen Fa¨hr-Anlegestelle in Mu¨hlberg.

Anlegen zum Mittagessen in Torgau.

Nur noch wenige Meter bis zur Mittagspause - die beiden Jüngsten Lucas und Max.

Ute Singer aus Halle.

Schlag um Schlag und im gleichen Rhythmus in einem Boot auf der Elbe: Anett aus Lübben und Uwe Künzel aus Prettin.

Gemütlicher Mittagstisch im Torgauer Bootshaus.