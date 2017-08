Jury geht getrennte Wege

Süptitz. Schon vor dem abendlichen Jubiläumsfeste zum zehnjährigen Bestehen öffnete der Süptitzer Heimat- und Kulturverein gestern Nachmittag die Weinflaschen: Zu Gast waren nämlich zwei Vertreter der Wettbewerbskommission „Unser Dorf hat Zukunft“, die einen Blick ins hiesige Vereinsleben warfen und natürlich auch um eine Kosteprobe nicht herumkamen.

Nur zwei Vertreter? Genau. Zwei von acht hatten den Weg hierher in einem von Ortswehrleiter Sebastian Bäßler gesteuerten Feuerwehrfahrzeug genommen. Und rot war auch das, was Hobbywinzer Manfred Schmidt da am Samstag abgefüllt hatte und gestern in die Gläser einschenkte. Seit 2015 reifte nämlich im Ballon die Sorte Rote Traube Regent, von der die restlichen sechs Jury-Mitglieder dann allerdings nichts mehr abbekamen. Sie waren auf zwei anderen Touren im Ort unterwegs. Es war eine Premiere, die die Kommission gestern in dem Dreiheider Ortsteil erlebte. Zum ersten Mal wurden die Mitglieder derart voneinander getrennt und auf thematische Entdeckungsreise durch den Ort geschickt. Den Anfang unternahm man noch vereint im Zietenhof, dessen ehemalige Kursächsische Amtsschäferei mit gut 60 Personen aus dem Süptitzer Gemeindeleben gefüllt war.

Schon der dichtgepackte und unterhaltsame Einführungsvortrag von Ortsvorsteher Peter Klepel und eine sich anschließende Vorstellungsrunde ließen frühzeitig erahnen, dass der Zeitplan wohl ein wenig aus den Fugen geraten würde. Süptitz war gewillt, gleich bei der ersten Teilnahme an dem Wettbewerb in die Vollen zu gehen. Zufriedene Gesichter am Ende des Nachmittags. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe.