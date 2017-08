Jury kommt nach Arzberg

Arzberg. Der 10. Sächsische Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist angelaufen. Gestern war die Jury in Schönwölkau, Donnerstag kommt sie unter anderem nach Arzberg. TZ sprach mit Bürgermeister Holger Reinboth:



TZ: Wie ist der Stand der Vorbereitung?

H. Reinboth: Wir haben uns mit den Akteuren, die Arzberg aktiv präsentieren wollen, zwei Mal in großer Runde getroffen und auch individuelle Absprachen geführt. Alle sind motiviert. Auch der Gemeinderat hat zeitig sein Wohlwollen signalisiert, als es um die Bewerbung ging. Wir wollen auf jeden Fall nicht schlechter abschneiden als zuletzt. Wir sind jetzt das dritte Mal dabei. Es gibt viele, die sagen, dass sich in den vergangenen drei Jahren viel Neues entwickelt hat, was wir zeigen können.



Können Sie – ohne zu viel zu verraten – noch näher auf die Präsentation eingehen?

Wir werden die Vereine mit einbeziehen und es wird eine offizielle Dorfbereisung geben – allerdings mit einem anderen fahrbaren Untersatz. Beim letzten Mal sind wir mit dem Kremser gefahren. Es hängt jetzt noch davon ab, wie viele Jury-Mitglieder tatsächlich nach Arzberg kommen. Auf jeden Fall haben wir wieder etwas Spezielles geplant. Und auch der Bürgerbus ist ein Element, das inzwischen fest zu Arzberg gehört.



Also alles bereit für den Ortstermin?

Ja. Die Runde ist durchgeplant. Unter anderem beziehen wir auch den Landschaftspflegeverband ein, mit dem wir in Kooperation stehen und mit dem wir zusammen mit Gartenverein und Schule eine Streuobstwiese entwickelt haben. Auch ein wirtschaftliches Vorhaben, also ein Unternehmen wird präsentiert. Und dann werden wir auf die Punkte im Katalog eingehen, die für die Bewertung wichtig sind.