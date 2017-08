Jury machte in Wörblitz Station

Wörblitz. Süptitz hatte die Messlatte verdammt hoch gelegt. Dort war die Jury ein paar Tage vorher sogar in mehreren Gruppen unterwegs, um alle Attraktionen in Augenschein zu nehmen. Unter diesem Eindruck versuchte Bürgermeisterin Heike Karau gestern in Wörblitz, das Level wieder auf ein (wenn man so will) „normales“ Maß zurückzuschrauben. „Wir sind eine kleine Gemeinde und Wörblitz ein Dorf mit nur 203 Einwohnern. Da haben wir gar nicht den Anspruch, unter allen Umständen mithalten zu müssen. Wir wollen uns nicht verbiegen“, so die Dommitzscher Bürgermeisterin, um dann aber doch den besonderen Charme ihres Anwärters hervorzuheben: „Wörblitz ist ein wunderschönes Dorf!“



Das unterstrich auch Ortsvorsteher Patrick Marzog. Trotz Randlage, „wir sind das vorletzte Dorf vor Sachsen-Anhalt“, habe man Zukunft. Und dafür sorge nicht zuletzt die engagierte Ortsgemeinschaft. Drei Vereine kurbeln das kulturelle Leben an. Der Faschingsverein, der Heimatverein und der Skatverein. Darüber hinaus sorgt die Wörblitzer Feuerwehrabteilung, die mittlerweile zu Dommitzsch gehört, mit zehn Kameraden nicht nur dafür, dass nichts „anbrennt“, sondern dass auch Feste und Feiern reibungslos über die Bühne gehen. Im ersten Anlaufpunkt, dem Dorfgemeinschaftshaus, gleichzeitig Domizil für die Vereine, hielten sich Akteure und Wettbewerbskommission nur kurz auf. Dann ging es rasch zum Rundgang durch das Dorf. Wobei zu sehen war, dass der Dommitzscher Ortsteil trotz Randlage und großer infrastruktureller Defizite kaum Leerstand zu verzeichnen hat. Lediglich ein Haus wechselte zuletzt den Besitzer. Man sei stolz auf eine positive Bevölkerungsentwicklung.



Übrigens wuchsen die drei Dörfer Proschwitz, Wörblitz und Greudnitz in den vergangenen Jahren fast zu einer Einheit zusammen, nachdem es in früheren Zeiten lange ein Konkurrenzdenken, wenn nicht sogar eine gesunde Feindschaft, gab. Ursprünglich sollte die Bewerbung zum Dorfwettbewerb sogar gemeinsam erfolgen, was aber auf Grund der festgeschriebenen Kriterien nicht möglich war. Zusammen bringt man es auf 542 Einwohner. Man könne behaupten, diese Zahl in den letzten zehn Jahren relativ konstant gehalten zu haben, so Patrick Marzog. Auch viele junge Menschen beleben die drei Dörfer und sorgen für eine stabile Geburtenrate. Fünf Faschingsveranstaltungen, das Maibaumsetzen in Wörblitz, das Heimatfest und das Elbdammfest in Greudnitz sowie ein Glühweinfest tragen dazu bei, dass regelmäßig etwas los ist. Eigeninitiative wird in Wörblitz noch großgeschrieben und ist keine Floskel. Das habe zuletzt die Resonanz beim Frühjahrsputz eindringlich gezeigt. Mit entsprechender finanzieller Förderung werde es sicher auch gelingen, den ramponierten Zaun am Spielplatz demnächst wieder in Ordnung zu bringen.



Eigeninitiative und Ideenreichtum haben die Bürger ebenso gezeigt, als es um die Jahrtausendwende an die Rettung der Wörblitzer Kirche ging. Als Sitz des Vereins Mitteldeutsche Kirchenstraße ausgewiesen, fand sich eine sinnvolle Nutzung und mittlerweile wird das Gotteshaus wieder regelmäßig mit Leben erfüllt. Einer der engagierten Bürger ist Harald Witte, der seine Präsentation mit so viel Herzblut darbot, dass die Jury-Mitglieder schon fast das Gefühl hatten, einem Gottesdienst beizuwohnen. Gern wird die Kirche inzwischen von Touristen des nahe gelegenen Elberadweges angesteuert. Ein Hauch von Kritik in Richtung Landkreis konnte sich Ortsvorsteher Marzog dennoch nicht verkneifen, als es die Dahlenberger Straße entlangging, eine Pflaster-Buckelpiste, der man, wohlwollend formuliert, ihr Alter ansieht. Seit vielen Jahren kämpfen die Wörblitzer um den Ausbau. „Wir fühlen uns vera...!“ sprach Patrick Marzog Klartext. Auch die Fällung der „Orts-Eiche“, einem Wahrzeichen im Zentrum, schwingt noch nach. Das Kleinod musste dem lang ersehnten Ausbau der Ortsdurchfahrt weichen.



Letzte Station der gestrigen Präsentation war der Freisitz in der Gaststätte „Zum Goldenen Anker“, bei der sich alle nicht nur auf Grund des herrlichen Wetters und des eindrucksvollen Blicks auf die Elbelandschaft zufrieden zeigten. „Viele Dörfer hier in der Region gehen regelrecht unter, siehe Pretzsch. Wir wollen eine positive Stimmung erzeugen und zeigen, dass es bei uns nicht so ist“, erklärte Patrick Marzog. Das habe gut geklappt. Jury-Leiterin Uta Seidel zollte Anerkennung: „Man sieht, die Wörblitzer sind sehr bemüht. Sicher gibt es noch einiges zu tun. Ein paar Punkte können verbessert werden, manches liegt auch nicht in der Schuld der Einwohner, wie der Ausbau der Kreisstraße.“ Da müsse man weiter Druck machen und dranbleiben. Beeindruckt zeigte sich Uta Seidel, dass es immerhin 25 Gewerbetreibende gibt im Dorf, vom Baugeschäft, Maler, Gastwirt bis hin zum Schmied. Auch damit sei man zukunftsfähig.