Königliche laden wieder zum Fußballcamp ein

Real Madrid gastiert im Sommer 2018 wieder mit seiner Fútbal-Clinic in Torgau

Fussball. Nach dem großartigen Erfolg in diesem Jahr gastiert der spanische Kultclub Real Madrid auch 2018 mit seiner Fútbol-Clinic, sprich Fußballschule, für Kinder und Jugendlichen in Torgau. In der Woche vom 9. bis 13. Juli wird die Real-Madrid-Fútbol-Clinic im Torgauer Hartenfelsstadion Station machen und junge Fußballerinnen und Fußballer bei ihrer Weiterentwicklung ein Stück weiterhelfen. Anmeldungen sind unter der nachfolgend aufgeführten Internetadresse – dort gibt es auch detaillierte Infos – bereits möglich.

www.frmclinics.com