Köttings ewiges Familienduell

Motorsport. In der Heidestadt Dahlen wird nicht nur der Endurosport großgeschrieben.

Der Dahlener Mike Kötting hat sich dem Motorradrennsport mit Zweitaktern der 50-ccm-Klasse verschrieben. Geerbt hat er das Rennfahrerblut von seinem Vater Harold Kötting, der in Schildau zu Hause ist und 1983 DDR-Meister in der 50-er Lizenz-Klasse geworden war. Der inzwischen 76-jährige Schildauer, über dessen erfolgreiche Fahrten es den einen und anderen Zeitungsbericht gibt, nimmt auch heutzutage noch an Renn- und Demonstrationsfahrten teil, denen er gelegentlich auf seinen Sohn Mike Kötting als Konkurrenten trifft.

In der Rennsaison 2017 passierte dies beim Weidaer Dreieckrennen zum ADMV-Classic-Cup vor den Toren Riesas. Dort brachte Mike Kötting eine Einzylinder-Zweitakt-Rennmaschine der Marke Kreidler-BEMO mit 50 Kubikzentimeter Hubraum an den Start, während Harold Kötting auf einer selbst getunten Kreidler-Eigenbau gleichen Hubraums saß.

Beim samstäglichen Bergrennen auf einem Teilstück des Weidaer Dreiecks hatte Papa Kötting als Zwölfter sogar die Nase vorn, während Filius Mike zunächst mit Rang 20 vorliebnehmen musste. Als es aber am Rennsonntag auf der Rundstrecke richtig zur Sache ging, revanchierte sich Kötting junior mit einem umjubelten Sieg. Harold Kötting sah erneut als achtbarer Zwölfter die Zielflagge. Hoffentlich kann man die Köttings noch lange im Doppelpack bei Classic-Rennen erleben.