KEIMZEIT kommt nach Torgau

In diesem Jahr feiernn die Männer um Frontmann Norbert Leisegang ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum. Bei ihren 30 Konzerten deutschlandweit im Rahmen der Jubiläumstour 2017 darf natürlich auch ein Auftritt in Torgau nicht fehlen. Am Samstag, dem 4. November, sind die KEIMZEIT´ler wieder live in der Kulturbastion zu erleben.

Die aktuelle Besetzung besteht aus Lin Dittmann (Schlagzeug), Andreas“Spatz“ Sperling (Keyboards, Orgel), Norbert Leisegang (Gesang, Gitarre), Martin Weigel (Gitarre, Gesang), Sebastian Piskorz (Trompete, Flügelhorn) und Hartmut Leisegang (Bass). Das Publikum darf sich auf jede Menge alte und neue Werke freuen, mal poetisch mit leiseren Tönen, mal etwas rockig und härter. Die KEIMZEIT´ler sind übrigens fast jedes Jahr in der Elbestadt zu Gast und haben hier eine treue Fangemeinde. Anzunehmen, dass die Bastion an jenem Abend gut gefüllt ist. Wer Interesse hat, sollte sich also zeitig um Karten bemühen.