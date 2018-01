KSB startet neuen Grundlehrgang

Ende Januar startet der Kreissportbund Nordsachsen (KSB) die nächsten Übungsleiter-Grundlehrgänge, sportartübergreifend. Das Angebot richtet sich an die im Kreissportbund organisierten Sportvereine. Zielgruppe sind bereits aktive, jedoch nicht lizenzierte Übungsleiter im Verein oder Neueinsteiger (Mindestalter 16 Jahre.

Detaillierte Informationen:

Kreissportbund, Gritt Stephan, Telefon 03421 9689041 oder per E-Mail stephan@ksb-nordsachsen.de.

Der Übungsleiter-Grundlehrgang in Torgau (32 LE) startet am 26. Januar und dauert bis zum 3. Februar an, jeweils freitags ab 17 Uhr und samstags ab 8 Uhr)

Übungsleiter-Grundlehrgang in Krostitz (32 LE) ist vom 27. Januar bis 4. Februar. Eine Themenübersicht und ein Anmeldeformular gibt es unter www.ksb-nordsachsen.de