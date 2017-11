KSV-Herren bringen aus Leipzig die Punkte mit

Kegelsport . Im aktuellen Punktspiel mussten die Torgauer am Samstag zur BSG Chemie nach Leipzig. Nach dem ersten Punktgewinn in Eilenburg wollten die KSV-Herren nun auch den ersten Sieg einfahren.

Das Starterpaar für Torgau bildeten diesmal Mike Barth und Jens Reiche. Sie spielten gegen Wrick und Kümmel auf Seiten der Gastgeber. M. Barth entschied alle vier Bahnen zu seinen Gunsten und besorgte mit 521:462 Holz den ersten MP für Torgau. Reiche konnte ebenfalls den Mannschaftspunkt holen. Er siegte auf drei Bahnen mit 477:399 Holz. Mit einer 2:0-Führung der Torgauer und 998:861 Holz im Rücken (der KSV hatte 137 Holz plus erarbeitet) ging es in den zweiten Durchgang.

In diesem spielten für den KSV 2010 Hendrik Lutzmann und Thomas Landes.

Sie spielten gegen Speiser und Ehrling. H. Lutzmann konnte trotz 526:525 Holz nur 1,5 Punkte erspielen. Dies bedeutete den MP für Leipzig. Landes verlor auf allen vier Bahnen. Die 486:531 Holz gingen an die Leipziger wie auch der Mannschaftspunkt. Jetzt stand es 2:2 (1917:2010). Doch der KSV führte noch mit 93 Holz.

Karsten Hofmann und Mannschaftsleiter Thomas Richter waren die beiden letzten Torgauer Starter. Sie spielten gegen die Chemiker Pönisch und Mrugalla. K. Hofmann gewann drei Bahnen bei einem Ergebnis von 521:528 Holz und holte den Mannschaftspunkt für den KSV. Th. Richter sicherte sich drei Bahnen und 510:477 Holz. Dies war der vierte MP für die Gäste.

Da Torgau auch bei der Gesamtholz-Zahl mit 2922:3041 besser war, ging der Punkt für die Gesamtanzahl auch noch an den KSV, der mit 6:2 Punkten gewann und nach dem Unentschieden nun auch seinen ersten Saisonsieg einfuhr. Dieser positive Trend soll nun beim Heimspiel an diesem Samstag (2.12.) fortgesetzt und auch in Torgau der erste Sieg eingefahren werden.