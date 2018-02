Kameradenpauschale für Gemeinden

Nordsachsen. Im Hinblick auf den Investitionsbedarf der Gemeinden für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr freut sich der Landtagsabgeordnete Frank Kupfer über dieses klare Bekenntnis: „Ich unterstütze ausdrücklich die Initiative der Sächsischen Staatsregierung, ein Investitionspaket für die Feuerwehren im Freistaat für die nächsten fünf Jahre aufzulegen.“



Es ist geplant, dass zudem die Gemeinden künftig pro Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr eine Feuerwehrpauschale erhalten und der Erwerb des Führerscheins für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen (Klassen C und CE) gefördert werden soll. Auch die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an der Landesfeuerwehrschule in Nardt, die durch dezentrale Ausbildungsangebote noch unterstützt werden, ist unverzichtbar, denn wie in der Wirtschaft, der öffentlichen Hand oder der Vereinsarbeit, sei die Nachwuchsgewinnung bei den Freiwilligen Feuerwehr eine große Herausforderung, so Kupfer.