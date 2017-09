Kandidaten beantworten Leserfragen

Am Mittwoch ist es nun also soweit. Alle sechs Direktkandidaten für die Bundestagswahl stellen sich den Fragen der TZ-Leser. Und das nicht im übertragenen Sinne.

Ziel der Veranstaltung ist es, Susanna Karawanskij (LINKE), Jörg Bornack (GRÜNE), Rüdiger Kleinke (SPD), Detlev Spangenberg (AfD), Christoph Waitz (FDP) und Marian Wendt (CDU) direkt mit den Fragen der Menschen aus ihrem Wahlkreis zu konfrontieren.

Das geht auf zwei Arten. Erstens erhalten die Gäste am Mittwoch die Möglichkeit, ihre Fragen direkt im Wahlforum an die Kandidaten zu richten. Wer diesen Weg nicht wählen möchte, kann seine Frage(n) schriftlich formulieren und an die TZ schicken. Die so übermittelten Fragen fließen dann in den Abend ein.

Sinn des Wahlforums ist es, eine Vergleichbarkeit zwischen den Kandidaten herzustellen. Es sollten deshalb solche Fragen gestellt werden, die alle Kandidaten beantworten können. Mit Blick auf die begrenzte Zeit ist es zudem wichtig, dass der Fragesteller oder die Fragestellerin nicht mehr als eine Minute für die Präsentation der Frage braucht.

Veranstaltungsort ist, wie schon vor vier Jahren, das Kulturhaus in Torgau. Ab 18.30 Uhr stehen die Türen allen interessierten Bürgern offen. 19 Uhr wird die Veranstaltung offiziell eröffnet. Geplant ist eine Dauer von 90 Minuten.

Ihre Fragen senden Sie bitte an die unten stehende E-Mail-Adresse oder rufen Sie direkt die dort abgedruckte Telefonnummer an.