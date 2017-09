Kandidatenzoff im Endspurt: Waitz contra Kleinke

Im Rahmen des Bundestagswahlkampfs hat die TZ den Beitrag „Mittelstand braucht echte Entlastung“ veröffentlicht, in dem SPD-Kandidat Rüdiger Kleinke einen Zehn-Punkte-Plan postulierte. Gelesen hat den Text auch FDP-Kandidat Christoph Waitz. Er schreibt nun:

Die Punkte unterstreiche ich inhaltlich vollständig. Auch sonst sind die Forderungen von Herrn Kleinke vernünftig und sachkundig. Was nicht verwundert, denn sie stehen in ähnlicher Formulierung Wort- und inhaltsgleich im Wahlprogramm der FDP für diesen Bundestagswahlkampf. Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass sich in der politischen Diskussion bessere Ideen und Argumente durchsetzen und auch vom politischen Wettbewerber irgendwann übernommen werden.



Ich halte den Zehn- Punkte Plan gleichwohl für bemerkenswert. Ich habe den Eindruck, dass dem Lesern ein falscher Eindruck vermittelt wird. Ein „Zehn- Punkte – Plan“ klingt nach sofortiger Aktivität und Umsetzung von Maßnahmen. Ich glaube Rüdiger Kleinke sogar, dass er persönlich von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugt ist. Tatsächlich ist der Plan jedoch das Papier nicht wert auf dem er steht. Denn der Kollege Kleinke hätte Probleme seine SPD – Fraktion von den 10 Punkten zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass sie Gegenstand eines Koalitionsvertrages werden. Teilweise hat die SPD als Teil der Großen Koalition die Bürokratiekosten geschaffen, die Herr Kleinke vollmundig wieder abschaffen will. Erinnert sei zum Beispiel an die Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz.



Ein großes Problem ist der steigende Fachkräftemangel in Nordsachsen, der viele mittelständischen Unternehmer unmittelbar betrifft. Durch die Einführung der Rente mit 63 Jahren haben Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung dafür gesorgt, dass gerade erfahrene, langjährige Mitarbeiter ein früheren Anspruch auf Verrentung haben und damit das Problem des Fachkräftemangels auch in Nordsachsen eher noch vergrößert.



Herr Kleinke macht im Detail die richtigen Vorschläge. Er ist aber erkennbar weit von dem entfernt, wofür seine Partei in diesem Bundestagswahlkampf kämpft und arbeitet. Das spricht für seine Redlichkeit und Souveränität. Es macht aber deutlich, dass es sich bei der konkreten Umsetzung um heiße Luft handelt. Offensichtlich ist Herr Kleinke mit diesem Plan in der falschen Partei gelandet. Wir freuen uns über jede weitere Unterstützung und personelle Verstärkung und laden Herrn Kleinke sehr gern zu unseren künftigen Veranstaltungen zum Beispiel des Liberalen Mittelstands in Sachsen ein. Dort fallen seine guten politischen Ansätze und Ideen auf fruchtbareren Boden.

Rüdiger Kleinke hat bereits auf die Spitzen seines Kontrahenten reagiert:

Ich freue mich sehr über die Zustimmung des von mir hoch geschätzten Kollegen Waitz zu meinen Entlastungsvorschlägen für den deutschen Mittelstand. Das zeigt, dass auch eine sozialliberale Koalition gut funktionieren könnte. Als Volkspartei sucht die SPD den Ausgleich zwischen den Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zum Wohle des Landes. Deshalb hat die SPD sehr wohl die Interessen der Arbeiter und Angestellten wie auch die berechtigten Interessen der Betriebe im Blick. Hierin unterscheiden sich SPD und FDP möglicherweise. Einen zweiten entscheidenden Punkt unterschlägt der liberale Kandidat. Parteien sind keine monolithischen Blöcke. Die rückwärtsgewandte „Ihr-habt-aber-nicht“-Rhetorik im Wahlkampffieber hilft auch nicht weiter. Was wir brauchen, ist der Mut zur Veränderung in unserem Land. Dafür müssen sich alle Parteien weiter entwickeln. Wir brauchen höhere Renten ebenso wie die Entlastung des Mittelstands. Dafür steht die SPD und dafür trete ich an.

Hier die Pressemitteilung Kleinkes vom 8. September:

Für die Entlastung des Mittelstands unterbreitet Rüdiger Kleinke, SPD-Direktkandidat für Nordsachsen zur Bundestagswahl, konkrete Vorschläge in einem Zehn-Punkte-Plan. Dazu erklärt er:

Kleinke: „Kleine und mittlere Unternehmen leiden in Deutschland vor allem an Schwerfälligkeiten im System. Überbordende Dokumentationspflichten und ein hohes Maß an Bürokratie hemmen viele Betriebe und Einzelunternehmen und lassen diese hinter ihr Potenzial zurückfallen. Das können wir uns längst nicht mehr leisten.“

Aus Kleinkes Sicht darf der neugewählte Bundestag dringend nötige Veränderungen nicht weiter auf die lange Bank schieben. Aus Sicht des Sozialdemokraten lassen sich die Maßnahmen dabei in zehn Punkten fassen. Wesentlichen Reformbedarf erkennt er u. a. bei der Vorfälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen, die es ebenso abzuschaffen gilt wie die sog. Kalte Progression.

Ebenfalls als notwendig erachtet Kleinke die Erleichterung der Rücklagenbildung für Unternehmen sowie die Abschaffung der Kostenbesteuerung bei der Gewerbesteuererhebung.

Kleinke: „Die Kostenentlastung durch Absenkung unnötiger Bürokratie stellt aber nur eine Seite der Medaille dar. Wenn wir die Zukunft des Mittelstands sichern wollen, müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie Ausbildung in einschlägigen Berufen attraktiver wird. Wir müssen mehr junge Menschen wieder für duale Ausbildungen gewinnen.“

Nach Kleinkes Auffassung muss vor allem aber auch sichergestellt werden, dass Krisen nicht zu Stillstand führen. Konkret mit Blick auf den Abgasskandal führt er in seinem Maßnahmenplan aus:

„Es darf nicht zu Fahrverboten für derzeit zugelassene Dieselfahrzeuge kommen. Für viele ist der Diesel das einzige Fahrzeug und aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht einfach Ersatz zu beschaffen. Vor Ort müssen wir alles tun, dass Arbeitsplätze nicht durch falsche Verbote verlorengehen und gerade Berufspendler in ländlichen Räumen wie Nordsachsen nicht abgehängt werden.“