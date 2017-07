Kanzlerin kommt nach Torgau

Torgau. Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird am späten Nachmittag des 6. September 2017 in die Große Kreisstadt Torgau kommen.

Darüber informierte der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) die TZ. Die Vorbereitungen für den Besuch würden bereits laufen, dazu gehöre auch die Planung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Nach einem Vorprogramm werde die Kanzlerin am späten Nachmittag in Torgau eintreffen und auf dem Markt sprechen.

„Es ist eine große Ehre und Auszeichnung für die geleistete Arbeit der CDU Nordsachsen und der CDU Torgau, dass der für den Bezirk Leipzig geplante Auftritt der Kanzlerin hier stattfindet“ so Wendt, der auch Kreisvorsitzender seiner Partei in Nordsachsen ist und in diesem Jahr erneut für den Deutschen Bundestag kandidiert.