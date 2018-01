Karten für den Kampf Schwarz - Nebo sichern

Boxsport . SES-Schwergewichtler Tom Schwarz will als Schwergewichtsboxer weiter ganz nach oben. Dafür muss und will er nun Samir Nebo aus Torgau in einem „Generationenduell“ besiegen, auch deshalb, um seinen WBO-Inter-Conti-Titel erfolgreich zu verteidigen.

Der Torgauer Samir Nebo, der sich als „spätberufener“ Profiboxer schon unter die Top-Five in Deutschland boxte, reiht sich aktuell auf Platz 66 in der Weltrangliste ein. Am 3. Februar kommt es in der Erdgas Sportarena in Halle/Saale zu dem mitteldeutschen Duell der Generationen: Tom Schwarz (19-0-0 (12)), 23 Jahre, aus dem Team Deutschland gegen den 13 Jahre älteren Torgauer (10-1-1 (10)) .

Tom Schwarz, in Halle/Saale aufgewachsen und nun in Magdeburg trainierend beziehungsweise lebend, muss seinen WBO-Inter-Conti-Titel in diesem speziellen Duell verteidigen.

Nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause will die deutsche Nachwuchshoffnung im Schwergewicht seine guten Weltranglistenpositionen (Boxverband WBO Platz 5 und IBF Platz 14) behaupten. Der 36-jährige Nebo ist in seiner Mission das Schwergewicht aufzumischen, schon sehr weit gekommen. Mit der Erfahrung aus „nur“ 13 Profikämpfen, von denen er allerdings zehn durch K. o. gewinnen konnte, hat er sich unter die Top-Five in Deutschland und auf Platz 66 der Welt vorgearbeitet. Karten für den Boxkampf gibt es auf:

