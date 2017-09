Kartoffelfest lockte unzählige Besucher

Probsthain. Petrus meinte es an diesem Sonntag wirklich gut mit den Probsthainern. Bei strahlendem Sonnenschein konnten es sich die Bewohner des kleinen Dorfes bei ihrem Kartoffelfest gut gehen lassen. Mittlerweile schon zum achten Mal wurde die Veranstaltung vom Probsthainer Frauensportverein ausgerichtet und auch in diesem Jahr strömten die Besucher wieder in Scharen herbei, um bei leckerem Essen und Trinken den Tag zu genießen.

Bratkartoffeln, Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer, Pommes Frites, allein beim Blick auf die Speisekarte wurde einem schon klar, dass das Knollengemüse an diesem Tag im Mittelpunkt stand. Die Hüte der Veranstalterinnen in Form von Kartoffelsäcken taten ihr übriges. Außerdem konnten die Pfiffigen unter den Besuchern noch beim Kartoffelsack-Schätzen ihr Glück versuchen. Alles in allem also ein durchweg gelungenes Fest.