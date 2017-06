Kein Aufsteiger aus der Staffel OST

Fussball. Die Intersport-Höcke Kreisklasse OST hat ihre Spielserie 2016/2017 beendet. Der Meister steht nun nach den vier Nachholern am vergangenen Wochenende fest. Es war ein Wochenende der Freude aber auch riesengroßen Enttäuschung.



Der SV Süptitz II, der etliche Spieltage lang die Tabelle anführte, hätte mit einem Sieg in Mügeln alles klarmachen können, doch die SVS-Kicker kamen über ein Remis nicht hinaus und die Meisterschale war futsch. Der zu diesem Spiel angesetzte Schiedsrichter meldete sich wegen einer Fußverletzung beim Schiedsrichteransetzer Andreas Heinrich ab. Heinrich zu dieser Situation: „Mir war es nicht möglich einen Ersatzschiedsrichter in der Kürze der Zeit zu organisieren. Alle Unparteiischen aus dieser Region sagten mir aus den unterschiedlichsten Gründen ab.“ Daraufhin erklärte sich ein Mügelner Sportfreund bereit, dieses Spiel zu leiten. „Anfangs entschied er sehr korrekt. Auch der Strafstoß gegen uns, der zum 1:0 für Mügeln führte, war in Ordnung“, so die Aussage des Süptitzer Trainers St. Pietsch. Doch im Verlaufe des Spiels gab es dann einige unkorrekte Entscheidungen. Aus Sicht der Süptitzer verweigerte er ihnen drei Strafstöße. Am Ende endete die Begegnung remis und der ersehnte Meisterschaftssieg ging den Süptitzern im letzten Spiel der Saison flöten.



Da Konkurrent Schildau II in Dom-mitzsch klar gewann, reckten die Schildauer dann am späten Nachmittag die Schale gen Himmel. In Kobershain wird man das Dommitzscher Ergebnis mit Freude aufgenommen haben, denn durch die hohe Niederlage der Dommitzscher ist man punktgleich, aber ein Tor besser und man konnte somit noch die Rote Laterne abgeben. Terpitz sicherte sich in einem wechselseitigen Torschießen am Ende den Sieg und den damit verbundenen 3. Platz.



Leistungsgerecht remis endete der Nachholer Dahlen II gegen Merkwitz. Da die aufstiegsberechtigten Vereine auf den Aufstieg verzichteten, gibt es dieses Mal keinen Aufsteiger.

Statistik Nachholespiele

Dommitzscher SV II – TSV Schildau II 2:6 (1:3)

TF: 0:1 Möbius (7.), 1:1 Burkhardt (24.), 1:2 Schmidt (35.), 1:3 Göllner (41.), 1:4 Schmidt (60.), 1:5 Wagner (72.), 2:5 Burkhardt (78.), 2:6 Schmidt (87.); SR: Schneider (Doberschütz); ZS: 35



SV Mügeln/Ablaß II – SV Süptitz II 1:1 (0:0)

TF: 1:0 Kayser (48.), 1:1 Gomell (72.); SR: (k.A.); ZS: 20



FC Terpitz – SpG Wermsdorf II/Luppa 4:3 (2:1)

TF: 1:0 Haffke (18.), 1:1 Döring (28.), 2:1 Buchmann (33.), 2:2 Arendt (63.), 2:2 Mayerhofer (72.), 3:3 Buchmann (74.), 4:3 Meinert (79.); SR: R. P. Schulz (Krostitz); ZS: 53



FSV Wacker Dahlen II – SV Merkwitz 1:1 (0:1)

TF: 0:1 Scholz (25.), 1:1 Gänsicke (90.), GK: 2x Dahlen, 4 x Merkwitz; GRK: 1 x Merkwitz; SR: Sacipovic (Mügeln); ZS: 15