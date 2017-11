Kein Flixbus für Torgau

Nordsachsen. Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 hatte Christoph Waitz als FDP-Bundestagskandidat die Anbindung von Torgau und Oschatz an das Fernbusnetz in Deutschland gefordert.

Nun besuchte er die Flixbus-Zentrale in Berlin, um zu klären, wie sich diese Forderung in die Realität umsetzen lässt. Christoph Waitz: „Nach meinen Gespräch mit Patrick Kurth (Leiter Politik bei Flixbus) und weiteren Mitarbeitern von Flixbus bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass Fernbusse eine sehr flexible, preiswerte und umweltschonende Möglichkeit sind, zu reisen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Flixbus mit Druck daran arbeitet, von Leipzig, Chemnitz und Dresden aus das Streckennetz in Sachsen zu optimieren.

Leider hat der Gesetzgeber enge rechtliche Leitplanken gesetzt, die es aktuell sehr schwierig machen, Torgau und Oschatz in das Streckennetz einzubinden. Nach dem Personenbeförderungsgesetz gibt es für den Fernbusbetreiber ein ,Bedienverbot‘, wenn zwischen den beiden Haltestellen weniger als 50 km liegen oder parallel zu der geplanten Strecke eine Zugverbindung existiert, die beide Orte in einer Zeitspanne von bis zu 60 Minuten miteinander verbindet. Da das S-Bahnnetz Torgau und Oschatz in weniger als 60 Minuten mit Leipzig verbindet, ist auf Basis der jetzigen Gesetzeslage eine Einbindung von Torgau an das Fernbusnetz nicht möglich.

Zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur muss man meiner Ansicht nach aber über Ausnahmeregelungen oder eine Absenkung der 60- Minuten-Regelung im Personenbeförderungsgesetz nachdenken. Dafür werde ich mich einsetzen.“ Günstiger sieht die Situation für die Stadt Schkeuditz aus. Nach den Planungen soll Schkeuditz zu einem Haltepunkt auf der Strecke Halle –Prag werden. Ähnlich erfreulich sind die Perspektiven für Markkleeberg im Landkreis Leipzig. Für die Große Kreisstadt ist eine Haltestelle auf der neuen Strecke Hamburg–Prag geplant. Beide Strecken sollen nach Auskunft der Netzplanerin Sabine Manghofer von Flixbus im Laufe des Jahres 2018 in Betrieb genommen werden.