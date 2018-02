Kein Frust trotz Frost

Der Erdboden ist mit Spurrinnen durchzogen und hart gefroren, die Pfützen sind zu Eis erstarrt. Es knackt beim Darüberlaufen. „Gut so. Matsch hätte uns mehr behindert“, kommentiert Florian Wedemeyer, Bauleiter der Firma Goldbeck. Sie ist Auftragnehmer der Mushroom-Park GmbH.

Der Winter hat Nordsachsens größte Baustelle, die gigantische Pilzfabrik der südkoreanischen Investoren im Welsauer Weg, nicht im Griff. Alles verläuft nach Plan. Das kleinere grüne Werkstattgebäude mit Wohnbereich im Obergeschoss war im Herbst winterfest. Der Trockenbau ist so fast fertig. Unten in der Halle zeigt Wedemeyer auf Hunderte übereinandergestapelte Paletten. Darin befinden sich Tausende flaschenartige Behältnisse. „Für das Pilzsubstrat“, mutmaßt Wedemeyer. Aber dafür ist er nicht zuständig.

Im benachbarten „grünen Riesen“, der eigentlichen Pilzfarm, sind mehrere Firmen mit der Installation der Gebäudetechnik beschäftigt. Auch die Vorrichtungen für die Krananlage sind bereits montiert. Im Sozialtrakt werden gerade die Anschlüsse für die Duschen und Sanitäranlagen fertiggestellt. In der Caféteria ist die Deckenverkleidung noch offen, erlaubt einen Blick auf das Innenleben aus Stahl und Kunststoff.

Eine Treppe höher befindet sich mittig ein ellenlanger Flur, der überzogen ist mit einem gigantisch wirkenden „Geflecht“ aus Stahlträgern, Rohr- und Schlauchleitungen sowie Kabelsträngen verschiedenen Durchmessers. Links und rechts davon liegen die 39 Kulturräume. Hier sollen die Pilze vollklimatisiert wachsen. „Von Anfang an haben zumeist deutsche Firmen mitgebaut, auch viele aus Nordsachsen. Doch die aus Asien angelieferte Lüftungsanlage wird von den Koreanern selbst eingebaut“, weiß Florian Wedemeyer.

Spätestens ab August 2018 soll die Produktion der edlen Speisepilze ­– ausschließlich Kräuterseitlinge – starten. Nach 55 Tagen kann geerntet werden, fortlaufend fünf Tonnen pro Tag für Abnehmer in ganz Europa. 50 bis 80 Arbeitskräfte sind zunächst geplant, voraussichtlich ab Mai. Einige sollen in Südkorea fit gemacht werden für den Job.

Es ist fast auf den Tag erst genau ein Jahr her, dass Betriebsleiter Donglak Lee und weitere Vertreter der Investoren gemeinsam mit Landrat Kai Emanuel und Torgaus OBM Romina Barth den ersten Spa tenstich vollzogen haben. Und es könnten weitere folgen! Das zumindest ließ Donglak Lee jetzt im MDR-Fernsehen wissen: „Es sind noch mehr Fabriken auf diesem Gelände geplant, wo auch andere Pilze angebaut werden. Aber erstmal wollen wir warten, bis diese Fabrik hier gut anläuft“, so übersetzte es der Dolmetscher.

Zum derzeitigen Stand der Arbeitskräftewerbung für Torgaus Pilzfabrik, bzw. eines weitergehenden Bedarfes, wird die TZ gesondert berichten.