Kein Geld mehr: SAEK Torgau kämpft um seinen Erhalt

TZ: Wie sicher ist es denn, dass das SAEK in Torgau schließen muss?

C. Bodenschatz: Also, eigentlich gibt es daran nichts mehr zu rütteln. Die Ausschreibung der SAEK-Projekte wurde Mitte August veröffentlicht und dort ist das Projekt Torgau nicht vertreten.

Wie kommt es dazu?

Wie man von offizieller Seite hört, hat es mit finanziellen Gründen zu tun.

Wenn es nichts mehr daran zu Rütteln gibt, warum dann die Petition?

Wir wollen versuchen, einfach nochmal ein politisches Zeichen zu setzen. Die Petition ist eine tolle Sache, darüber bekommen wir viel positives Feedback. Jetzt machen wir uns noch stark dafür, eine politische Instanz mit an den Tisch zu bekommen, die uns möglicherweise hilft.

Und falls das alles nicht klappt, ab wann wäre dann endgültig Schluss?

Ab dem 30. Juni, also dem Ende des Schuljahres 2018. Aber bis dahin haben wir noch einige coole Projekte vor uns.

Gibt es denn in Nordsachsen Alternativen zum SAEK?

Nein, das ist eben das große Problem. Solch eine medienpädagogische Arbeit, wie wir sie hier leisten, gibt es nicht noch einmal. Wir sind auch der einzige Standort des SAEK in Nordsachsen.