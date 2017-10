Kein Jubiläum, aber trotzdem besonders

Schildau. Es war nicht mal ein runder Geburtstag. Es war der 237., um genau zu sein. Normalerweise sind es immer die Jubiläen des Geburtstages von August Neidhardt von Gneisenau, die in seiner Geburtsstadt Schildau besonders gefeiert werden und deshalb auch in Erinnerung bleiben. Doch für die Mitglieder der Privilegierten Schützengilde, die sich seit Jahr und Tag um die Ausrichtung der Feierlichkeiten kümmern, war es trotzdem ein wichtiges Datum in der Vereinshistorie.

Am 26. Oktober 1997 – die Feier wurde um einen Tag vorgezogen, (Geneisenau wurde am 27. Oktober 1760 geboren) – wurde der Grundstein für ein neues Schützenheim gelegt. Das alte war am 12. Juli jenes Jahres nahezu vollständig niedergebrannt. Doch „dank der umkomplizierten Regelung der Versicherung und durch Spenden- und Sponsorengelder gibt es bereits wieder ein Fundament“, hieß es vor genau 20 Jahren im Neuen Torgauer Kreisblatt (NTK).

„Bis Ende November soll ein Rohbau stehen, den ein Sitzenrodaer Unternehmen errichtet.“ Über den Winter sorgten die Schützen in Eigenregie dann für den Innenausbau. Fertig sollte der Neubau, der das Vorgängergebäude in seiner Größe etwas übertraf, dann im nächsten Sommer zum Schützenfest.

Neben dem Bau einer neuen Unterkunft erweiterte der Verein in diesem Zug auch seinen Grundbesitz. „Wie bei der Ansprache informiert wurde, hat der Schützenverein den an den Schießplatz angrenzenden Waldstreifen und das Feld käuflich erworben, wodurch der Standort langfristig gesichert wird“, so das NTK in seiner Montagsausgabe vom 27. Oktober 1997.