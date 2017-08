Keine Fahrerlaubnis, aber vier Haftbefehle

Der Fahrer (24) eines VW fuhr am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr vom Parkplatz einer Sporthalle auf die Dahlener Straße, überquerte diese und befuhr dann das Gelände der gegenüberliegenden Tankstelle.

Torgau. Der Fahrer (24) eines VW fuhr am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr vom Parkplatz einer Sporthalle auf die Dahlener Straße, überquerte diese und befuhr dann das Gelände der gegenüberliegenden Tankstelle. Dort wurde der polizeibekannte Mann einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Er gab an, diesen vor 14 Tagen verloren zu haben.



Allerdings stellten die Beamten während der Überprüfung fest, dass der junge Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt; diese war bereits Ende November 2016 gelöscht worden. Der Pkw gehört einem 52-Jährigen. Ob der 24- Jährige das Auto widerrechtlich genutzt oder der Halter dem jungen Mann das Fahren mit seinem VW gestattet hatte, wird noch geprüft. Zudem liegen im Polizeirevier vier Haftbefehle gegen den 24-Jährigen vor. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an noch.