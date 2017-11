Keine Punkte beim Steller-Abschied

Fußball. Ein weiteres Wochenende mit vielen wetterbedingten Ausfällen liegt hinter den Fußballern aus dem Kreisgebiet. Während das Spiel der Schildauer in der Landesklasse abgesagt wurde, konnte sich Liga-Rivale Süptitz nach zweimaligem Rückstand immerhin noch einen Punkt sichern.

Eine Etage tiefer in der Nordsachsenliga siegte der FSV Beilrode im Spitzenspiel beim SC Hartenfels Torgau im letzten Spiel von Frank Steller als Torgauer Cheftrainer mit 2:1 und rückt den Hartenfelsern in der Tabelle damit weiter auf die Pelle.

