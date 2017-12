Keine gemeinsame Sprache mehr gefunden

Torgau. Die Frage lautete: Wer ist dafür, dass sich der Altstadtverein zum 31. Dezember 2017 auflöst?“ Gegenstimmen gab es keine, lediglich zwei Enthaltungen.

Nichts anderes als einen solchen Ausgang hatte Henry Goldammer erwartet. Gleich im nächsten Tagesordnungspunkt wurden er, der Vereinsvorsitzende Klaus Reddmann und sein Stellvertreter Max-Peter Bischoff als Liquidatoren bestellt, um die Abwicklung des Vereins bewerkstelligen zu können.



Vorweg waren bereits die Rechenschaftsberichte von 2015 und 2016 von Klaus Reddmann vorgetragen worden. Zu diesem Zeitpunkt hätte manch einer, nach dem Hin und Her der vergangenen Monate, wohl noch Zündstoff vermutet. Doch selbst die Jahresabschlussrechnungen gaben offensichtlich keinen Anlass, ein Redefeuerwerk anzufachen. Alle Einnahmen und Ausgaben seien lückenlos nachgewiesen worden, hieß es. Nach Auskunft von Henry Goldammer gab es zwar „Wortmeldungen, aber keine heftigen Debatten“. Dem Torgauer Geschäftsmann, Inhaber des Fitnessstudios Lady Gym, war an diesem Abend noch eine weitere Aufgabe angetragen worden: Er sollte die Presse, namentlich die Torgauer Zeitung, über den Ablauf dieser letzten Mitgliederversammlung des Altstadtvereins in Kenntnis setzen. Der Vorstand hatte zuvor beschlossen, lediglich Fotos vor Beratungsbeginn zu erlauben. Danach wurde die Redakteurin gebeten, den Raum zu verlassen.



„Noch knappe 4000 Euro umfasst derzeit das Vermögen des Vereins“, informiert Goldammer anschließend. Allerdings würden noch Kontobewegungen hinzu kommen, Einnahmen und Ausgaben gleichermaßen. „Wir haben jedem Mitglied eine Inventarliste zugesandt mit der Bitte, jeder möge kundtun, was er davon erwerben möchte und entsprechende Angebote machen.“ Dazu gehörten drei Schreibtische, Wasserkocher, Mülleimer, Kaffeemaschine, Drucker, PC und diverses Zubehör. Ebenso aufgelistet sind fünf Hasenkostüme und zehn Flaschen Spirituosen – übrig geblieben von früheren Veranstaltungen. Ein Teil dieser Dinge ist mittlerweile veräußert. Ebenso die Markthütte des Vereins. „Sie ging für 500 Euro an einen Verein aus Delitzsch und war die wertmäßig größte Position“, merkt Goldammer an.

Summa summarum: Was am 31. Dezember 2017 übrig bleibt, werde nach geltendem Recht für ein Jahr „eingefroren“.



Danach, so haben es die Mitglieder bestimmt, soll dieser Betrag einem karitativen Zweck zugeführt werden – dem Verein Sternenkinder. So wird die Geschichte des 1995 gegründeten Torgauer Altstadtvereins spätestens übers Jahr endgültig Geschichte sein. „Der Verein wurde zuletzt immer bedeutungsloser, hat seinen Satzungszweck längst nicht mehr erfüllt. Ein Zeichen dafür waren auch die rückläufigen Mitgliederzahlen. Zuletzt sind es noch 37, aber wir waren einmal mehr als 150!“, stellt Goldhammer heraus. Und: „Es ist zwar logisch, dass es im Verein auch unterschiedliche Meinungen gibt, aber eine florierende Innenstadt kann es nur geben, wenn man zumindest dieselbe Sprache spricht und gemeinsam agiert.“



Goldammer bezieht sich dabei auf unterschiedliche, ja konträre Ansichten etwa zu verkaufsoffenen Sonntagen oder zu gemeinschaftlichen Werbeaktionen. „Meiner Ansicht nach steht man sich selbst im Weg“, kommentiert er. Und: „Es waren ja nicht nur Innenstadthändler sondern auch andere Gewerbe im Verein, unter anderem Autohäuser, die Sportbranche, Bestatter und die Stadtwerke: „Der Altstadtverein wurde einst gegründet, um die Händler zu unterstützen. Aber das wurde leider zu wenig von den Händlern erkannt. Der Verein hat über viele Jahre hinweg sehr viel bewirkt, doch mittlerweile hat sich diese Organisationsform überlebt, ist unflexibel geworden“, wertet Goldammer. Umso optimistischer blicke er auf das, was sich am Händlerstammtisch, initiiert von der Stadtverwaltung, tut: „Da ist auch der Wirtestammtisch vertreten. Da sieht man, wie Kommunikation funktionieren kann.“



Das findet auch Matthias Grimm-Over: „Die deutsche Vereinsmeierei bringt in dieser Hinsicht nichts. Sie hat in Torgau mit dem Händlerstammtisch eine zeitgemäße und dynamische Form gefunden. Man muss nicht in einem Verein sein, wenn man hin und wieder etwas gemeinsam plant und verwirklicht. Das lässt sich auf anderer Ebene auch beim Jugendteam nachvollziehen.“