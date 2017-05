Keiner will beziehungsweise kann aufsteigen

Was den Aufstieg einer Mannschaft aus der Kreisklasse OST anbelangt, so ist die Katze nun aus dem Sack: Es wird keine Aufsteiger geben! Süptitz II, Terpitz und Merkwitz haben eine Verzichtserklärungen abgegeben.

Und die Schildauer, als potentielle Nachrücker, spielen aufgrund ihrer Personalprobleme nach dem Norwegensystem. Bleibt höchstens noch die SG Schmannewitz, aber dann müssten die Kurdörfler auf dem Bronzeplatz einkommen. Und das wird schwer, denn Terpitz hat am Wochenende in Schmannewitz gewonnen und hat auch noch zwei Nachholer.

Der Roland Belgern II hat „Rache“ für die Demütigung – 3:9-Niederlage im Hinspiel in Merkwitz – genommen. Im Döhner fertigten sie die Merkwitzer mit 3:7 ab. Bei den Belgeranern lief es nach langer Zeit wieder einmal bestens. Reuschel und Kentsch trafen im Wechsel und jeweils drei mal.

Tabellenführer Süptitz II ließ Gegner Dahlen II nicht den Hauch einer Chance und gewann mit 7:0. Mit einem Eigentor durch Limburg in der zweiten Spielminute begann die Demontage der Dahlener.

Dommitzsch II ist auf dem besten Weg, die Rote Laterne abzugeben. Die Dommitzscher spielten gegen Mügeln/Ablaß II remis und sind mit Kobershain nun punktgleich. Diese traten in Schildau nicht an, sodass der TSV 1862 die Punkte am Grünen Tisch bekommen wird.

Schirmenitz führte bei der Spielgemeinschaft Wermsdorf II/Luppa bereits mit 2:0 und musste dann binnen 20 Minuten noch eine 2:4-Schlappe einstecken.

Statistik

SV Süptitz II – FSV Wacker Dahlen II 7:0 (3:0)

TF: 1:0 ET Limburg (2.), 2:0/3:0 Beyler (15./33.), 4:0 Valiente (52.), 5:0 N. Bachmann (66.), 6:0 Richter (78.), 7:0 Springer (84.); GK: 1 x Süptitz, 1 x Dahlen; SR: O. Berger (Mockrehna); ZS: 25

Dommitzscher SV II – Mügeln Ablaß II 2:2 (1:1)

TF: 0:1 Stoppe (8.), 1:1 Scholz (42.), 2:1 Neimi (51.), 2:2 Winkler (79.); SR: A. Schlosser (Wölkau); ZS: 20

Wermsdorf II/Luppa – LSV Schirmenitz 4:2 (0:1)

TF: 0:1/0:2 Leu (39./47.), 1:2 Arendt (70.), 2:2 Wahrig (88.), 3:2 Käseberg (89./EFM), 4:2 Arendt (90.); GK: 3 x Wermsdorf, 3 x Schirmenitz; SR: E. Pfütze (Oschatz), ZS: 43

SG Schmannewitz – FC Terpitz 0:2

TF: k. A.; SR: K. Möritz (Strelln); ZS: 40

TSV Schildau II – VfB Kobershain ausgefallen

(Kobershain nicht angetreten)

SV Roland Belgern II – SV Merkwitz 7:3 (5:1)

TF: 1:0 Kentsch (1.), 1:1 Moritz (12.), 2:1 Körner (13.), 3:1 Reuschel (30.), 4:1 Kentsch (39.), 5:1 Reuschel (42.), 5:2 Milek (50.), 6:2 Reuschel (52.), 7:2 Kentsch (70.), 7:3 Milek (77.); GK: 2 x Belgern, 2 x Merkwitz; SR: O. Berger (Mockrehna); ZS: 30