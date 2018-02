Kentsch schiesst SVR zum Sieg

Für den Nordsachsenligisten aus Dahlen war dieses Testspiel wichtig, denn bislang wurden ihre Vorbereitungsspiele aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder abgesagt. Der Sportplatz im Belgeraner Döhner war leicht überfroren, aber bespielbar. Die 1. Halbzeit war ausgeglichen. Die Dahlener wollten das Spielgeschehen an sich reißen, gestalteten ihr Spiel offensiv und auf Angriffsfußball, aber der Roland stand wie ein Bollwerk am eigenen Strafraum und ließ die Dahlener Angreifer das eine oder andere Mal auflaufen oder ins Abseits rennen. Im Gegenzug lauerten die Platzherren auf Konter und einer davon führte zum 1:0. Beim Dahlener Ausgleichstreffer waren die Belgeraner scheinbar mit den Gedanken bereits beim wärmenden Pausentee. Die Gäste hebelten die Belgeraner Abwehr aus und markierten das 1:1.

Die zweite Halbzeit ist kurz kommentiert: Dahlen mit Druck auf das Belgeraner Tor, aber ohne etwas Brauchbares. Kreisligist Belgern immer in der Lauerstellung auf Konter. In der 70. Spielminute dann die Entscheidung. Bei einem Belgeraner Angriff schlug Seidel den Ball nach innen, Kentsch gewann das Laufduell gegen seinen Gegenspieler und lochte zum Siegtreffer ein. Am kommenden Wochenende starten beide Vertreter in die Rückrunde ihrer Spielklasse.

Belgern: Straube; Merzsch, Tränkner (46. Pollmer), Ender, Körner, Hempel, Näke, Kentsch, Seidel, Fiedler (20. Wolter), Schneider

Dahlen: Föllner, Däbritz, Kuchar, Schmidt, Damm (46. Wahrig), Burda, Fischer, Möbius (24. Nelde), Döring, Seidel, Göbel

Torfolge: 1:0 Körner (36.), 1:1 Göbel (43.), 2:1 Kentsch (70.)

Schiedsrichter: Mielich (Strelln)