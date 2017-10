Kieferntriebsterben ist großes Thema beim 8. Waldbesitzertag

Nordsachsen. Der Forstbezirk Taura lädt diesen Samstag alle Waldbesitzer zum 8. Waldbesitzertag ein. Treff ist 9.30 Uhr in der Gaststätte „Goldene Sonne“ in Doberschütz (an der B 87). TZ sprach mit Saskia Petzold, Mitarbeiterin des Forstbezirkes Taura:

TZ: Das Diplodia-Kieferntriebsterben ist ein großes Thema, das sicher viele interessiert?

S. Petzold: Auf jeden Fall. Es hat in diesem Jahr viele Waldbesitzer aufgeschreckt. Die Kronen verfärben sich rötlich, die jungen Triebe sterben teilweise ab. Das hatten wir noch nicht in dem Ausmaß.



Welche Punkte stehen noch auf der Tagesordnung?

Bei der Forstförderung gibt es eine neue Richtlinie. Wir wollen anhand aktueller Beispiele erklären, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen es bestimmte Zuschüsse gibt. Zudem informiert die untere Forstbehörde des Landkreises Nordsachsen über die aktuelle Waldschutz- und Waldbrandsituation. Anschließend findet eine Exkursion statt.



Was hat es damit auf sich?

Das Unternehmen, von dem der Forstbezirk einen Großteil der Technik bezieht, wird Neuheiten vorstellen. Im Fokus stehen Kleinmaschinen und Geräte für die Waldarbeit, zum Beispiel Seilwinden für die Baumfällung, Freischneider oder Akku-Motorsägen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wir gehen davon aus, dass der Waldbesitzertag gegen 14 Uhr beendet ist.



Spielen auch die jüngsten Sturmschäden eine Rolle?

Eigentlich weniger, weil sich die Auswirkungen doch in Grenzen halten und es nur hier und da Einzelbäume erwischt hat. Im gesamten Forstbezirk liegt das Schadensmaß bei etwa 5000 Festmeter.



Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie beim 8. Waldbesitzertag?

Wir hoffen, dass auch diese Veranstaltung wieder gut angenommen wird und die Themen das Interesse der Waldbesitzer wecken. Im vergangenen Jahr hatten wir rund 60 Besucher und waren sehr zufrieden.