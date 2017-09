Kinder machten Jagd auf Temposünder

Nicht ein Autofahrer ist zu schnell gefahren. Das ist das Ergebnis der Aktion „Blitz for Kids“ am Montagmorgen vor der Grundschule in Weidenhain.

Weidenhain. Von 7.30 bis 8.15 Uhr standen die beiden Polizisten Andreas Eggert und Sandro Reußner vom Revier Torgau zusammen mit den Drittklässlern der Schule bereit, um die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge zu messen. Wer die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer einhielt, bekam eine grüne Karte und ein großes „Dankeschön“ von den 17 Schülern.



Diejenigen, die zu schnell gefahren wären, hätten eine gelbe Karte bekommen. Doch von Rasern fehlte jede Spur. So bekam keiner die typischen Ausreden zu hören, wie zum Beispiel: „Ich habe verschlafen und bin in Eile“. „Normalerweise ist hier auf Grund der Umleitung sehr viel Verkehr, aber heute scheinen wir den Vorführeffekt erwischt zu haben: Es sind kaum Autos unterwegs“, schildert die Lehrerin der Klasse Nina Tanneberger. Außerdem kamen mehrere Lastkraftwagen vorbei, wie Sandro Reußner berichtet. „In solchen Situationen können die folgenden Autos auch nicht schneller fahren und halten somit die Geschwindigkeit ebenfalls ein“, erklärt der Polizist. Daher konnten die Beamten einen Erfolg verbuchen: „Wir können in Weidenhain zufrieden sein. Die Autofahrer waren hier heute vorbildlich unterwegs“.



Auch wenn die Kinder gerne einen Raser erwischt hätten, haben sie einiges von den Polizisten gelernt: So werden beim Messen immer drei Kilometer von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit abgezogen. Außerdem durften die Schüler das Messgerät sogar selbst ausprobieren. Daher konnten alle am Ende auf die Frage von Andreas Eggert, ob sie denn wenigstens ein bisschen Spaß hatten, mit einem lauten „Ja!“ antworten.