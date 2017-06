Kindergarten-Olympiade 2017

Kindersport. Was für ein Gewusel gestern Vomittag im Torgauer Hafenstadion. Knapp 245 Mädchen und Jungen aus 24 Kindertagesstätten wetteiferten im olympischen Dreikampf – 50 Meter Sprint, Schlagball-Weitwurf und Weitsprung – um Bestzeiten und Bestweiten. Das große, gemeinsame Wetteifern hat eine gute Tradition und heißt Kindergarten-Olympiade der Vorschulkinder, organisiert und veranstaltet vom Kreissportbund Nordsachsen. Birgit Ruhs, Mitarbeiterin der KSB-Geschäftsstelle zum Anliegen der Veranstaltung: „Wir wollen Kinder für den Sport interessieren und animieren, dass sie sich sportlich betätigen.“



Das Konzept des Events geht jedes Jahr aufs Neue auf. Die Teilnehmerzahlen unterstreichen dies eindrucksvoll. Torgau war gestern die letzte Station der Kindergarten-Olympiade-Tour 2017. Davor wetteiferten die Mädels und Jungs in Eilenburg, Delitzsch und in Oschatz. Und … fast alle Kinder waren begeistert bei der Sache, gaben oder versuchten ihr Bestes zu geben. Auffallend bei den vier Wettkämpfen in den vier Orten: Die Top-Five- Sportler treiben zumeist schon aktiv beziehungsweise organisiert Sport, was sich dann auch in ihren Ergebnissen und Resultaten widerspiegelte.



Die großen Gewinner von Torgau waren gestern die Süptitzerin Jiselle Hille (Kita Sonnenparadies Süptitz), die zwei 1. Plätze und einen 2. Platz erkämpfte. Bemerkenswert: Die „Kleene“ lief über die 50 Meter Bestzeit von allen 245 Kindern – 8,88 Sekunden und kaufte mit dieser Zeit selbst den gleichaltrigen Jungs den Schneid ab. Bei den jungen Herren war Ben Brenne von der Kita Linden-Kids aus Welsau der Chef der kleinen Dreikämpfer. Auch er gewann zwei Disziplinen und erkämpfte sich einmal Silber.



Die diesjährige Mannschaftswertung der 24 Kindertagesstätten gewannen die Mädchen und Jungen der Kindereinrichtung „Kinderparadies Süptitz“, vor dem Team des Kindergartens „Weinskefrösche Neiden“ und gefolgt von der gemeinsamen Mannschaft des Kindergartens am Rodelberg Torgau und „Gutshaus Großwig“. Alles in allem war es eine großartige Olympiade der Vorschulkinder aus der Region Torgau.

Platzierungen:

Mannschaftswertung

1. Kindergarten „Kinderparadies Süptitz“

2. Kindergarten „Weinskefrösche Neiden“

3. „Kindergarten am Rodelberg“ Torgau und Kindergarten „Gutshaus Großwig“ als eine gemeinsame Staffel

Mädchen/Schlagball 80 g

1. Jiselle Hille (Kinderparadies Süptitz) 14,15 m; 2. Alina Schimke (Kinderoase Beilrode) 13,00 m; 3. Malina Richter (Elbspatzen Torgau) 12,80 m

Mädchen/Weitsprung

1. Sophie Kracht (Biberburg Trossin) 3,00 m; 2. Jiselle Hille (Kinderparadies Süptitz) 2,95 m; 3. Helene Sommer (Zu den kleinen Schildbürgern Schildau) und Marie Förster (Waldblick Weidenhain) beide jeweils 2,80 m

Mädchen/Sprint 50m

1. Jiselle Hille (Kinderparadies Süptitz) 8,88 s; 2. Stella-Amelie Hauptmann (Rolandspatzen Belgern) 9,78 s; 3. Saskia Richter (Käthe Kollwitz Torgau) 9,88 s

Jungen/Schlagball 80 g

1. Ben Brenne (Linden-Kids Welsau) 18,45 m; 2. Curt Petzold (Rolandspatzen Belgern) 17,24 m; 3. Bruno Richter (Kinderoase Beilrode) 16,50 m

Jungen/Weitsprung

1. Kurt-Willi Lorenz (Linden-Kids Welsau) 3,40 m; 2. Ben Brenne (Linden-Kids Welsau) 3,35 m; 3. Mike Beierle (Linden-Kids Welsau) 3,30 m

Jungen/Sprint 50m

1. Ben Brenne (Linden-Kids Welsau) 9,06 s; 2. Aaron Merker (Gutshaus Großwig) 9,22 s; 3. Jannik Pfennig (Biberburg Trossin) 9,50 s



Hinweis: auf der Homepage des KSB, unter Rubrik „Veranstaltungen“ – Kindergarten-Olympiade, ist eine Bildgalerie

http://www.ksb-nordsachsen.de