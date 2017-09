Kindergeld, gerechte Bezahlung, Rente und Parallelgeschellschaften: das interessiert die TZ-Leser

Was würden Sie tun, um Parallelgesellschaften zu verhindern bzw. schon bestehende Parallelgesellschaften aufzulösen?

Rüdiger Kleinke: Parallelgesellschaften löst man mit Integration im Arbeitsmarkt auf. Ich plädiere dafür, dass Empfänger von staatlichen Sozialleistungen im Gegenzug gemeinnützige Arbeit verrichten sollen. Außerdem sollen Flüchtlinge verpflichtet werden, an mehr Sprach- und Integrationskursen teilzunehmen. Verweigerung soll sanktioniert werden. Wer sich nicht integrieren will, muss schnellstmöglich abgeschoben werden.

Susanna Karawanskij: Die Bundesregierung hat keine Voraussetzungen für eine gute Integration geschaffen und betreibt stattdessen weiter eine Politik der Abschottung, der Skepsis gegenüber Einwanderern, Geflüchteten und Menschen nichtdeutscher Herkunft. Mit Stimmungsmache simuliert sie Handlungsfähigkeit. Gegen die Krise auf dem Wohnungsmarkt und den Verfall der sozialen Infrastruktur bleibt die Regierung untätig. In der Parallelgesellschaft der Reichen und Steuerflüchtlinge ist das egal: Auf eine öffentliche Infrastruktur und soziale Rechte ist man hier nicht angewiesen. DIE LINKE hingegen kämpft für gleiche Rechte und eine soziale Offensive für alle. DIE LINKE steht an der Seite aller, die für Bewegungsfreiheit, Grundrechte und soziale Gerechtigkeit für alle einstehen. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Wir wollen die solidarische Einwanderungsgesellschaft gestalten. Wir setzen dabei auf ein inklusives „Wir, die hier leben“. Das ist vielfach bereits gelebte Praxis in Kommunen, in der Arbeit und der Freizeit, in Gewerkschaften genauso wie in Sportvereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen.

Christoph Waitz: A) Den Deutschunterricht für Flüchtlinge intensivieren.

B) Die Schulzeit intensiver dazu nutzen Vorurteile und Ängste abzubauen.

Marian Wendt: Von allen Menschen in Deutschland erwarte ich, ganz gleich ob mit oder ohne Migrationshintergrund, die Achtung des Grundgesetzes und der Gesetze. Hiervon wird es auch künftig keine Ausnahmen geben. Es ist in beiderseitigem Interesse, dass Integration stattfindet und gelingt. So werden wir das Entstehen von Parallelgesellschaften und von Multi-Kulti verhindern. Hierfür folge ich dem Ansatz des Forderns und Förderns. Dazu strebe ich den Abschluss von verbindlichen Integrationsvereinbarungen an. Auch mit dem Integrationsgesetz von 2016 hat die CDU dafür die Voraussetzung geschaffen. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. Für mich ist klar, wer sich nicht integriert will, indem er z.B. Sprach- und Ausbildungskurse nicht abschließt und angebotene Arbeit verweigert, muss unser Land verlassen.

Detlev Spangenberg: Parallelgesellschaften sind in Westdeutschland seit Jahrzehnten häufig anzutreffen, aber etablieren sich auch zunehmend in Mitteldeutschland. Dies ist in einem demokratisch-freiheitlichen Rechtsstaat keinesfalls zu dulden, denn es bedeuten eine Verdrängung der einheimischen Deutschen in bestimmten Bereichen und Untergrabung unseres Rechts- und Wertegefüges. Parallelgesellschaften können schon jetzt nur unter größtem Bemühen aufgelöst werden. Treibende Kräfte in diesen sind meist Moscheegemeinden, Imame, dubiose Vereine, sogenannte islamische Friedensrichter, Koranschulen oder große Familienclans, an die man sich bislang nicht ernstlich heranwagt; hier gilt es anzusetzen. Außerdem wären Abschiebungen, Inhaftierungen oder Ausweisungen von kriminellen Nicht-Deutschen oder islamischen Extremisten, wie jetzt in den Niederlanden angewandt, weitere Mittel, die genutzt werden müßten. Justiz und Polizei sind hier zu stärken und massiv zu unterstützen. Vor allem ist die Zahl von Menschen aus anderen Kulturkreisen per se so gering wie möglich zu halten; Wohnsitzauflagen für Asylbewerber wie auch Asylberechtigte sollten erörtert werden. Der politische Wille zu den nötigen Maßnahmen ist bei den etablierten Parteien nicht zu erkennen.

Jörg Bornack: Der beste Weg, um Parallelgesellschaften zu verhindern ist, Menschen eine Perspektive zu bieten. Dafür braucht es das Erlernen der deutschen Sprache und die Möglichkeit einer Ausbildung. Beides müssen wir stärker fördern. Auch durch die Steuerung des sozialen Wohnungsbaus wollen wir sicherstellen, dass nicht ganze Stadtteil entstehen, in denen Menschen mit Migrationshintergrund leben, sondern eine gute Mischung in den Stadtteilen entsteht.

Kindergelderhöhung, ja oder nein? Wem nutzt sie, den Kindern nicht? Essen und Trinken frei in den Schulen und Kindergärten wäre viel besser und effektiver, hilft den Kinder wirklich. Was denken Sie?

Rüdiger Kleinke: Das Kindergeld halte ich gegenwärtig für ausreichend. Geplante Erhöhungen besser in ein kostenfreies Schulessen zu investieren, findet meine Unterstützung.

Susanna Karawanskij: Jedes Kind ist uns gleich viel wert: Aktuell können wohlhabende Eltern für ihre Kinder einen höheren Betrag steuerlich geltend machen als Eltern mit geringerem Einkommen an Kindergeld bekommen. DIE LINKE will als Sofortmaßnahme das Kindergeld für alle Kinder auf 328 Euro erhöhen. In Gegenden mit besonders hohen Mieten wird das Kindergeld – wie die Kindergrundsicherung – im Bedarfsfall durch entsprechend regionalisiertes Wohngeld ergänzt. Alle Kinder sollen ferner täglich kostenloses, gesundes, warmes Essen erhalten, wie es in einigen Städten bereits praktiziert wird. Also: Kindergelderhöhung UND kostenfreie Schulspeisung helfen unseren Kindern.

Christoph Waitz: Es ist fraglich, ob Kindergeld das richtige Instrument der Familienförderung in Zukunft ist. Eine Fokussierung der Familienförderung auf sozial schwache und/oder alleinerziehende Mütter und Väter könnte die Benachteiligung dieser Kinder in der Schule ausgleichen helfen. An zahlreichen Schwerpunktschulen gibt es schon heute ein kostenloses Frühstück, sowie Obst und Gemüse. Um auffällige Kinder besser zu erreichen sollten Befreiungen von der Hortgebühr möglich sein. Schule und Hort benötigen ein gemeinsames pädagogisches Konzept und eine verpflichtende Hausaufgabenbetreuung.

Marian Wendt: Die finanzielle Situation junger Familien will ich spürbar verbessern. Zusätzlich zur Einkommensteuersenkung von gut 15 Milliarden Euro bin ich dafür, den Kinderfreibetrag in zwei Schritten auf das Niveau des Erwachsenenfreibetrags anzuheben und das Kindergeld entsprechend zu erhöhen. In einem ersten Schritt planen wir in der CDU das Kindergeld um 25 Euro je Kind erhöhen. 300 Euro mehr pro Kind und Jahr sind ein starkes Signal. Gleichzeitig wird der Kinderfreibetrag überproportional erhöht. Eine dreiköpfige Familie würde dann zum Beispiel erst ab einem Jahreseinkommen von 40 000 Euro Steuern zahlen. Zudem will ich Familien beim Wohneigentumserwerb unterstützen. Das von mir befürwortete Baukindergeld in Höhe von 1200 Euro je Kind pro Jahr soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt werden. Darüber hinaus werde ich mich für Freibeträge für Erwachsene und Kinder u. a. bei der Grunderwerbsteuer einsetzen.

Detlev Spangenberg: Eine weitere, starke Kindergelderhöhung (alleine) erweist sich nicht als das richtige Mittel, um Familien tatsächlich zu unterstützen und Anreize für Familiengründung zu setzen oder die Zahl der Geburten zu erhöhen, wie die Vergangenheit zeigt. Direkte Förderung von Kindern, wie in dem Beispiel der Frage, kann ein sinnvoller Ansatz sein, neben anderen. Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag hat kostenloses Schulessen schon gefordert. Die Unterstützung für Kinder sollte nicht in den allgemeinen Haushalt der Familien fließen, sondern vorrangig durch Sachleistungen für Kinder gewährt werden.

Daneben ist eine deutliche Steuerentlastung für Familien beziehungsweise auf Kinderprodukte zu befürworten: beispielsweise durch starke Einkommensteuerentlastung für Eltern, geringen Mehrwertsteuersatz auf Kinderprodukte. Auch eine weitergehende Besserstellung von Eltern bei der Rente wäre sinnvoll.

Jörg Bornack: Eine geringfügige Erhöhung des Kindergeldes nützt niemanden. Wir wollen daher zukünftig alle Kinder gleich gut, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern unterstützen und Familien entlasten. Kinderfreibetrag, Kindergeld, Kinderzuschlag und Kinderregelsatz wollen wir zu einer unbürokratischen Kindergrundsicherung zusammenführen, die besser als das bisherige Kindergeld ist.

Was halten Sie davon ein Rentensystem wie in Österreich zu etablieren, in das alle einzahlen?

Rüdiger Kleinke: Ich stimme dem voll zu. Die Einführung eines Rentenmodells nach österreichischem Vorbild, in das auch Beamte, Selbstständige und Politiker einzahlen, wäre eine Chance für unser Land. Wir brauchen eine grundsätzliche Rentenreform, damit jedermann in Würde altern kann. Ansonsten ist der soziale Frieden in Deutschland gefährdet. Ich will dafür kämpfen.

Susanna Karawanskij: Sehr viel! Ein gesetzliches Rentensystem wie in Österreich kann vor Armut schützen und zugleich finanzierbar sein. Statt einen Teil der Alterssicherung vom Kapitalmarkt abhängig zu machen, wurde in Österreich das gesetzliche Rentensystem zu einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut, in die auch Politikerinnen und Politiker, Beamte und Manager einzahlen. Die Altersrenten sind deutlich höher als bei uns. Auch in Österreich sind die hohen Renten der Wirtschaft und den Arbeitgebern ein Dorn im Auge. Doch das bisherige Modell zeigt: Eine umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung ist finanzierbar, sie sichert den Lebensstandard und sie schützt vor Altersarmut. Und das spätestens ab 65 Jahren.

Marian Wendt: Die Sozialabgaben zur Rentenversicherung betragen in Österreich mit 22,8 Prozent des Bruttogehalts knapp vier Prozent höher als in Deutschland. Auch die Abgaben zum Gesundheitssystem sind höher. Unter dem Strich ist das österreichische Rentenrecht nicht anders als bei uns. Für Geringverdiener eher schlechter. Und mit der Generationengerechtigkeit – für mich mithin der wichtigste Aspekt ist es in Österreich auch nicht wesentlich besser bestellt.

Christoph Waitz: Das ist ein Modell über das es sich nachzudenken lohnt. Es setzt aber auch voraus, das die Tendenz Kosten aus dem Haushalt des Bundes in Sozialkassen zu verlagern durch eine zweite Schuldenbremse gestoppt wird.

Detlev Spangenberg: Ein Rentensystem, in das auch aus anderen Einkommensarten eingezahlt wird, wäre ein Fortschritt. Außerdem sehe ich die Gewichtung der Lebensarbeitsleistung beziehungsweise Lebenseinzahlungsbeiträge wesentlich, statt das Alter als Maßstab für den Renteneintritt zu nehmen. Außerdem werden seit langem, in enormer Höhe, Beträge für sogenannte rentenfremde Leistungen aus der Rentenkasse entnommen; diese Wahlgeschenke aus der Rentenkasse durch die etablierten Parteien sind ein Eingriff in die Leistungen der Rentenzahler und sind zu verbieten.

Jörg Bornack: Wie bei der Kranken- und Pflegeversicherung wollen wir auch bei der Rente ein System in das alle einzahlen auch Arbeitgeber, Beamte und Abgeordnete. Zur Vollständigkeit muss man aber anmerken, dass auch das österreichische Rentensystem Nachteile hat: es gibt keine Pflegeversicherung und die Rente wird schon heute voll besteuert. Durch die höhere Zuwanderung in der Vergangenheit kommen in Österreich außerdem mehr Beitragszahler auf einen Rentenempfänger. Das senkt die Beiträge und stabilisiert das Rentenniveau.

Welche Lehren haben Sie aus dem Jahr 2015 für den nächsten großen Flüchtlingsstrom gezogen?

Rüdiger Kleinke: Ein Staatsversagen, wie wir es 2015 erlebt haben, darf nicht noch einmal vorkommen. Die Einreise von Menschen ohne Papiere darf sich nicht wiederholen. Wer ohne Papiere einreist, muss einen Notpass erhalten und seine Fingerabdrücke sind zentral zu speichern, um mehrfache Identitäten und Sozialbetrug auszuschließen.

Susanna Karawanskij: In der Kürze möchte ich die wichtigsten Lehren aus dem Jahr 2015 so zusammenfassen: 1. Fluchtursachen müssen langfristig bekämpft werden. Dazu bedarf es 2. der Verantwortung und Solidarität der Länder des globalen Nordens gegenüber den Ländern des globalen Südens. Darüber hinaus bedarf es 3. einer gemeinsamer, solidarischer Politik in Europa. 4. Die Regimechangepolitik kann als gescheitert angesehen werden. 5. Es müssen legale Fluchtmöglichkeiten geschaffen werden. Wir brauchen 6. ein modernes linkes Einwanderungsgesetz und müssen Vorraussetzungen für eine gute Integration schaffen. 7. Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge müssen kontinuierlich erfolgen, dürfen nicht bis zum Verfall oder Kollaps vor sich her geschoben werden - das Land und die öffentlichen Güter gehören den Menschen, sie müssen für die Menschen zur Verfügung stehen und ihnen nützen. 8. Staatsaufgaben können nicht flächendeckend ins Ehrenamt geschoben werden. 9. Es muss die Leistung der Menschen anerkannt werden, danke für alle die da waren und geholfen haben, darauf kann man stolz sein.

Marian Wendt: Einen weiteren „großen Flüchtlingsstrom“ wie 2015 wird es mit der CDU und mir nicht geben. Die Bekämpfung von Fluchtursachen, vor allem durch Stabilisierung von „failed states“ wie Lybien, die Schaffung von Perspektiven für Menschen in weniger privilegierten Ländern, sind das beste Mittel. Ich will, dass die Entwicklungszusammenarbeit noch besser mit den Instrumenten der Diplomatie, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen des vernetzten Einsatzes abgestimmt wird. Dieses Ziel ist allerdings nur erreichbar, wenn die Staatengemeinschaft als Ganzes koordiniert und effektiv daraufhin arbeitet.

Christoph Waitz: Wir müssen für eine effektiven Schutz der EU-Außengrenzen sorgen und gleichzeitig die Fluchtursachen in Afrika bekämpfen. Das wird eine Neuordnung der Wirtschaftsbeziehungen zu zahlreichen afrikanischen Staaten erfordern. Damit ist die Chance verbunden Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln, die die regionale Wirtschaft in diesen afrikanischen Staaten besonders fördert.

Detlev Spangenberg: Es gibt keinen Zweifel, daß sich so etwas nicht wiederholen darf! Was hier geschehen ist, was die Regierung uns damit zugemutet hat, an Parlamenten vorbei und ohne die Bevölkerung zu fragen, war ein Amtsmißbrauch in bisher unvorstellbarem Ausmaß und Mißachtung von Gesetzen und Verträgen mit Folgen, die uns noch lange beschäftigen werden. Vor allem der schon in Gang befindliche und sich ausweitende Familiennachzug wird Deutschland schwer zu schaffen machen.

Der Weg der CDU, demokratischen Grundregeln zu mißachten hat mich bereits in den 90 Jahren bewogen, diese Partei zu verlassen. Sofort nach Gründung der AfD bin ich dieser Partei beigetreten, um zum Wohle unseres Landes auf das politische Geschehen Einfluß nehmen zu können.

Jörg Bornack: Wir brauchen ein Ende der Blockade nationalistischer EU-Regierungen gegenüber einem europäischen Verteilungsmechanismus. Die Identifizierung, Registrierung und Weiterverteilung der Schutzsuchenden auf die Mitgliedstaaten sollten bereits in den Eintrittsländern innerhalb der EU organisiert werden. Die Erstaufnahme muss eine menschenwürdige Unterbringung gewährleisten, die insbesondere Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse von Frauen, Kindern, Kranken und besonders verletzlichen Gruppen.

Flucht und Elend verhindern wir nicht durch Abschottung, sondern indem wir Fluchtursachen bekämpfen. Dazu wollen wir mehr Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention zur Verfügung stellen. Außerdem wollen wir das Einwanderungsrecht modernisieren um Menschen eine Perspektive für eine legale Migration zu geben.

Wann werden Pflegekräfte endlich gerecht, nämlich deutlich besser, bezahlt?

Rüdiger Kleinke: Wenn es nach der SPD geht, sofort!

Susanna Karawanskij: Wenn es nach mir ginge – dann sofort! Das ist dringend geboten und würde sicherlich schneller Realität werden, wenn DIE LINKE stark in den neuen Bundestag einzieht. Denn: Wir wollen gute Löhne für gute Pflege und damit die Pflegeberufe aufwerten. Als Schutz gegen Lohndumping muss der Pflegemindestlohn auf 14,50 Euro erhöht und auf weitere Tätigkeitsbereiche in der Pflege ausgedehnt werden. Verstöße gegen den Pflegemindestlohn müssen sanktioniert werden. Die tarifliche Vergütung von Pflegefachkräften muss bundeseinheitlich als allgemeinverbindlich erklärt werden. Keine Pflegefachkraft sollte unter 3 000 Euro (in Vollzeit) verdienen.

Marian Wendt: Mit den Pflegestärkungsgesetzen haben wir in der CDU die Attraktivität der Arbeit in der Pflege gestärkt. So haben wir für gesetzliche Rahmenbedingungen gesorgt, die die Zahlung von angemessenen Löhnen in der Pflege fördern. Denn bereits mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz wurde gesetzlich klargestellt, dass die Bezahlung tarifvertraglich oder in kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbarter Vergütungen in Pflegesatzverhandlungen der Kostenträger mit den Pflegeeinrichtungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf. Damit verbunden haben die Kostenträger das Recht erhalten, sich nachweisen zu lassen und zu prüfen, ob das Geld auch tatsächlich bei den Pflegekräften ankommt. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz wurden diese Regelungen auf vereinbarte Vergütungen bis zur Höhe von Tariflöhnen, also auf nicht tarifgebundene Einrichtungen, ausgeweitet. Damit setzen wir starke Anreize für die Zahlung einer angemessenen Vergütung in der Pflege.

Christoph Waitz: Gerechtigkeit ist ein schillernder Begriff. Ich sehen den Einsatz von vielen Inhabern von Pflegeeinrichtungen, die gern ihren Mitarbeitern einen höheren Lohn zahlen würden und um politische Unterstützung bei den entsprechenden Verhandlungen mit den Kostenträgern bitten. Es gibt einen erheblichen Mangel an Pflegekräften in Deutschland. Nur wenn es uns gelingt, die Entlohnung attraktiver zu gestalten, können die Pflegekräfte in der Altenpflege gehalten und Nachwuchs für den Pflegeberuf begeistert werden.

Detlev Spangenberg: Es wird allerhöchste Zeit, daß sich nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen deutlich verbessern. Zumal dies Berufe mit besonderen Anforderungen sind, die viel Einsatz und Menschlichkeit erfordern und auf deren Leistung wir letztlich alle einmal angewiesen sein können. Ähnliches gilt auch für Ärzte. Zu diesem Thema hat sich die AfD in ihrem Wahlprogramm geäußert.

Jörg Bornack: Wie in anderen sogenannten „Frauenberufen“ fehlt es in der Pflege an gesellschaftlicher Anerkennung und gerechter Bezahlung. Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket wollen wir hier umgehend gegensteuern: mit fairer Bezahlung, ausreichend Personal und mehr Mitsprache. Wir werden uns bei den Tarifpartnern für einen bundesweiten Tarifvertrag Soziales stark machen. Wir setzen für uns verbindliche Regelungen zur Personalausstattung ein, die sich am tatsächlichen Bedarf orientieren.