Kinderparty füllte das Strandbad

Torgau. Schönes Wetter, ein prall gefülltes Strandbad und lachende Kinder soweit das Auge reichte. Auch in diesem Jahr lockte die von den Torgauer Stadtwerken organisierte und ausgerichtete Kinderparty wieder zahllose kleine und große Gäste an.

Das war ein Fest im Torgauer Strandbad. Ganze sieben Stunden, von 10 bis 17 Uhr, gemeinsam gefeiert und gelacht, an Langeweile war kaum zu denken. Ein Stand reihte sich auf den beiden großen Rasenflächen an den nächsten, allesamt betrieben von Unternehmen und Vereinen aus der Region. Man konnte Reiten, sich schminken lassen, Bogenschießen, am Glücksrad drehen, Kettcar fahren, auf einer Hüpfburg hüpfen und noch so vieles mehr, die Möglichkeiten waren schier endlos. „Hier sieht man sogar Leute, die direkt nach dem Beginn hierher kommen und dann tatsächlich auch bis zum Schluss bleiben,“ erzählt Renate Mühlner, Geschäftsführerin der Torgauer Stadtwerke. In schicke grüne T-Shirts gekleidet waren sie und ihre Kollegen den ganzen Tag unterwegs, um dafür zu sorgen, dass die Party wie in jedem Jahr zu einem möglichst spaßigen Erlebnis für alle Kinder wird. Und das nicht nur am Stand der Stadtwerke, an dem es neben einem Glücksrad auch Heliumluftballons gab, sondern auch mit mindestens zehn Leuten auf dem Platz.

„Es ist wirklich in jedem Jahr wieder erstaunlich, wie viele Kinder und Familien es doch hier in Torgau gibt,“ merkt Cornelia Weber an. Sie war federführend bei der Organisation der Kinderparty und freut sich sehr, dass wieder alles so wunderbar geklappt hat. „Es gab wirklich keinerlei Komplikationen“, erzählt sie. „Wir hatten schönstes Wetter und auch die Aussteller und das Programm waren einsame Spitze.“

Maßgeblich zum Erfolg der Kinderparty beigetragen haben auch all jene, die für deren Rahmenprogramm sorgten. So führten inmitten von einigen Bänken Mehrere Kitas aus der Torgauer Umgebung kleine Showacts auf und auch die Schulband der Katharina-von-Bora-Oberschule durfte nicht fehlen. Absolutes Highlight war jedoch das Pfannkuchen-Theater. Der Zauberer und Spaßmacher „Meister Blauknopf“ sorgte für so manchen Lacher und das eine oder andere erstaunte Gesicht bei den Kindern.