Kirchhöfer spricht Klartext

Torgau. TTK oder was? Torgaus (Noch-)Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer schildert gegenüber der Torgauer Zeitung ihre Sicht der Dinge und kritisiert damit Oberbürgermeisterin Romina Barth.

Kurz vor dem heutigen, zweiten und somit finalen Abwahldurchgang gegen die noch amtierende Torgauer Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer, bäumt diese sich noch einmal auf. Grund war das Interview, das die Torgauer Zeitung vor wenigen Tagen mit Oberbürgermeisterin Romina Barth führte. Kirchhöfers Zorn richtet sich dabei nicht gegen den vorgebrachten Vertrauensverlust gegenüber ihrer Person. Vielmehr war es eine Aussage Barths, wonach Details der laut Stadtratsbeschluss zu gründende TTK (Torgauer Tourismus und Kultur GmbH) in den Händen der Beigeordneten lägen.

Kirchhöfer sprach hierbei von einer Unverschämtheit. Die Oberbürgermeisterin habe schon im vergangenen Jahr gewollt, dass sie als Beigeordnete eine Informationsvorlage für den Stadtrat erstelle. Brisanter Inhalt: Es sei nicht beabsichtigt, die TTK zu gründen. Barth habe Kirchhöfer dies während einer Dienstberatung so mitgeteilt. „Ich habe mich daraufhin beim Hauptamtsleiter erkundigt, ob es diesbezüglich bereits einen Stadtratsbeschluss gibt. So bin ich auf jenen aus dem Dezember 2014 gestoßen, der sich klar zur TTK bekennt“, sagt Kirchhöfer. Genau dies habe sie der Oberbürgermeisterin mitgeteilt und dass die Oberbürgermeisterin jenen Beschluss ja auch selbst mitgetragen habe.

„Ich sagte ihr, der Stadtratsbeschluss sei bindend und kann nicht durch eine schlichte Informationsvorlage beseitigt werden. Das hat ihr missfallen.“ Mitte Januar 2017 habe die Oberbürgermeisterin unter anderem gegenüber Dr. Jürgen Herzog (Vorsitzender des Torgauer Geschichtsvereins, Anm. d. Red.) erklärt, dass es keine TTK geben werde. „Frau Barth wollte stattdessen alles so belassen und einen sogenannten Kulturmanager ans TIC anbinden. Ich habe mich davon nicht beeindrucken lassen und weiterhin die Arbeitsgruppe TTK geleitet, weil ich mich an den Stadtratsbeschluss gebunden fühlte“, erläutert Kirchhöfer. Die finale Sitzung der Arbeitsgruppe sei dann im April für den 16. Mai anberaumt worden.

„Am 25. April habe ich allen AG-Teilnehmern mein 19 Seiten umfassendes Rechtsgutachten zu den Voraussetzungen sowie Vor- und Nachteilen einer GmbH und eines alternativen Eigenbetriebes übersandt. Diese Sitzung ist von Frau Barth aber abgesagt worden! Der Eigenbetrieb, der aus meiner Sicht zu favorisieren ist, hätte für die Stadt eine Personalerhöhung und durch die Eingruppierung in den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst eine Kostenerhöhung zur Folge. Das will Frau Barth offensichtlich nicht“, sagt Kirchhöfer.

Doch dann solle sie auch das Rückgrat haben und es den Stadträten so mitteilen, anstatt ständig andere Leute vors Loch zu schieben, holte Kirchhöfer Anlauf zum Abschluss und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Vielmehr sollen ständig Feste gefeiert werden. Aber Geld dürfe weder in gutes Personal noch in den Eigenbetrieb investiert werden. „Das alles erfüllt mich mit großer Sorge. Es werden falsche Schwerpunkte gesetzt“, beendete Kirchhöfer gegenüber der Torgauer Zeitung ihre Ausführungen.