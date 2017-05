Kirchlicher Beistand für 85-jähriges Geburtstagskind

Falkenberg. Die Freude war Matthias Kopischke ins Gesicht geschrieben: Nach seinem Weggang aus dem Dommitzscher Pfarrbereich war für ihn die Teilnahme an der Geburtstagsfeier der Falkenberger Feuerwehr am Samstagnachmittag ein Treffen mit vielen bekannten Gesichtern. „Einerseits ist mir hier alles sehr vertraut“, sagte Kopischke, als er von Andy Schmidt begleitet in Richtung Gerätehaus marschierte. Andererseits erfahre er jetzt auch sehr viel neues.

Kopischke war anlässlich des 85-jährigen Bestehens der kleinen Ortswehr sozusagen Stargast des Tages. Mit seiner Hilfe wurde nach einem Feuerwehrgottesdienst auch gleich noch eine Luther-Linde auf dem örtlichen Friedhof offiziell übergeben. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sorgten mit ihrer Kübelspritze symbolisch dafür, dass der etwa drei Meter hohe Baum auch ja gut anwächst.



Rund ums Gerätehaus war bei Kaffee und Kuchen viel Zeit für einen regen Gedankenaustausch. Für Abwechslung sorgte die Vorführung einer Fettverbrennung. Nach einer kurzen Einleitung durch Wehrleiter Sven Peters oblag es dann keinem Geringeren als Rudolf Süptitz, in den Chroniken der Feuerwehr Falkenberg zu „blättern“. Süptitz war selbst nie Wehrleiter, doch prägte er die Wehr über ein halbes Jahrhundert wie kaum ein anderer.



In seiner Festrede hieß es unter anderem: „In der Torgauer Zeitung vom 3. September 1929 war von Falkenberg bei Trossin Folgendes zu lesen: ,Sein 25-jähriges Jubiläum als Spitzenmeister konnte der Tischlermeister Wilhelm Müller, welcher im 79. Lebensjahr steht, in aller geistigen Frische begehen. Als Anerkennung seiner Verdienste als Leiter und Vorsteher der hiesigen Feuerwehr wurde von der Gemeinde ein Geldgeschenk und von der Regierung die Verdienstmedaille überreicht.‘ Bis 1932 sei die Rede von einer Pflichtfeuerwehr gewesen. Dann wurde über die Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr verhandelt. Am 24. Februar 1932 rief Bezirksbrandmeister Hermann Förster aus Dommitzsch schließlich zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Falkenberg auf. Außer den Mitgliedern der Gemeindevertretung war noch Ortsvorsteher Thieme aus Roitzsch hinzugezogen worden.



Nachdem unter anderem Fragen zur Deckung der Kosten geklärt waren, erfolgten Beitrittserklärungen von Ewald Brandt, Bernhard Krause, Oskar Buhle, Gustav Noack, Wilhelm Müller, Reinhold Lehmann Oskar Jänkel, Karl Graf, Otto Taggeselle, Karl Dähnert, Wilhelm Mayer, Kurt und Erich Taggeselle, Karl und Alfred Peters, Otto Lehmann Oswald Deutrich, Reinhold Wust, Ewald Buhle, Max Buhle, Willy Liebmann, Erich Hoffmann, Erhard Zorn, Alfred Ziegler und Arnold Jahn. Der Landwirt Max Buhle wurde vorerst zum Vorsitzenden bestimmt. Im Mai 1932 entstand dann auch das Gerätehaus mit Schlauchtrockenturm. Übrigens: Alle Steine waren von Hand gefertigt. Gerätehaus und Turm sind heute noch in Benutzung. Bereits am 14. Mai 1932 kam es zur ersten Alarmübung.



Beim Stiftungsfest vor dem Kreisbrandmeister Baurat Rothe mussten die Kameraden schließlich Zeugnis ihres Könnens ablegen. Mehr als 40 Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren damals nach Falkenberg gekommen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Januar 1946 mit dem Wiederaufbau einer Feuerwehr begonnen. Kamerad Reinhold Lehmann und ein Teil der Kameraden der ehemaligen Wehr – die anderen waren in Gefangenschaft bzw. im Krieg gefallen – bemühten sich, aus den Bruchstücken eine neue Truppe aufzubauen. Zur Ausrüstung gehörten damals fünf Druckschläuche sowie eine TS8 aus Kriegsproduktion, die Teils vollkommen verkommen waren, und eine Handspritze ohne Saugschlauch Baujahr 1813. Doch langsam entwickelte sich die Wehr.



Kamerad Gerhard Schreiber wurde 1949 bis 1950 als einer der jungen Kameraden zur zentralen Ausbildungsstätte nach Hayrodsberge geschickt, danach zum Wehrleiter ernannt. Bis 1960 waren die Kameraden mit neuen Uniformen, Einsatzkombinationen sowie mit persönlichen Ausrüstungen versehen.

1976 hatten die Kameraden mit materieller und finanzieller Unterstützung des Rates der Gemeinde ein Gerätehaus gebaut und seiner Bestimmung übergeben (Wert 50 000 Ost-Mark). 1983 fand der Wechsel des Wehrleiters statt. Kamerad Manfred Conradi übernahm von Martin Hüttner den Wehrleiterposten bis 2016. Die Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschutzhelfer ab den 70er Jahren und später ab 1991 Jugendfeuerwehr war Grundlage für den Nachwuchs für die Feuerwehr im Ort.



Nach dem Fall der Mauer suchten sich die Falkenberger eine Partnerwehr. Wo? Natürlich in Falkenberg – Hessen! Es fanden gegenseitige Besuche statt.

Das Gerätehaus wurde 2011 renoviert, mit Spinden versehen, die elektrische Anlage komplett erneuert, das Dach instandgesetzt sowie Tor und Tür neu eingebaut. Ebenso wurde eine neue Sirene aufgebaut.



Auch das alte Gerätehaus, welches als Tanklager und Materialraum dient, wurde verputzt und gestrichen. Heute verfügen die Falkenberger auch über eine starke Jugendfeuerwehr unter Leitung von Doreen Bauer und Sven Peters,

Manfred Conradi führte die Wehr von 1983 bis 2016 mit seinem Stellvertreter Werner Peters, Ewald Taggeselle und Gerhard Zorn. Jetzt ist er Gemeindewehrleiter der Gemeinde Trossin. Die Wehr hat derzeit 20 aktive Kameraden, 18 in der Alters- und Ehrenabteilung, davon 7 Frauen.