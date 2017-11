Kita und Hort bekommen 1000 Euro

Mockrehna. Da waren ja die Spendenschecks fast größer als die Kinder, für die sie ausgefertigt wurden: Gunter Lehmann, Geschäftsführer der TechnikCenter Grimma GmbH, überraschte gestern in der Mockrehnaer Unternehmensniederlassung eine Abordnung der Vorschüler aus der örtlichen Kindertagesstätte „Sonnenschein“.

Die Jungen und Mädchen hatten sich mit Leiterin Yvette Seip-Rauschenbach sowie mit Hort-Chefin Juliane Kranz nicht nur deswegen zu Fuß in die Schildauer Straße begeben, um hier den großen Landmaschinen einmal ganz nah zu sein. Der eigentliche Grund war die Entgegennahme von insgesamt 1000 Euro für die beiden Kindereinrichtungen im Pumphut-Dorf. Die Summe haben zum großen Teil Kunden und Geschäftspartner zur feierlichen Eröffnung am 27. Oktober dieses Jahres sowie Besucher bei zwei Tagen der offenen Tür am 16. Juni und 28. Oktober dem TechnikCenter überreicht.

Und weil jene auf diesem Wege zusammengekommenen 762 Euro recht unrund aussehen, entschloss sich Gunter Lehmann dazu, auf glatt 1000 Euro aufzustocken. Diese gingen zu gleichen Teilen an Hort und Kita. Wie dort das Geld angelegt wird, steht noch nicht fest. Allerdings kann sich Kita-Leiterin Yvette Seip-Rauschenbach eine Erweiterung des Fuhrparks gut vorstellen. Hinsichtlich des Horts brachte Bürgermeister Peter Klepel zusätzliche Dinge bei der Gestaltung der Außenanlagen ins Spiel.

Als die Steppkes bei der Übergabe der Schecks schließlich vor dem großen Schneidwerk eines Mähdreschers standen, bekamen sie mindestens genauso große Augen. Und weil auch der Appetit nach einem derart langen Fußmarsch recht groß ist, ging’s im Anschluss noch mal für einen Imbiss zurück ins TechnikCenter. Dieses zählt derzeit elf Mitarbeiter. Fünf in Ausbildung befindliche Mechatroniker decken die Lehrjahre eins bis drei ab. Von Mockrehna aus wird der Kundenstamm im gesamten Kreisgebiet betreut.