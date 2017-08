Kitas, Horte und Schulen dabei

Torgau. Mit insgesamt 12 000 Euro sollen gemeinnützige Projekte unterstützt werden. Zu den Finalisten – die in jedem Fall 1000 Euro sicher haben – gehörten in jedem Jahr bislang immer auch Kindereinrichtungen.



Ob es nun die Kita in Taura, der Förderverein der Grundschule Belgern oder zuletzt der Verein „Groß stärkt Klein“ aus dem Umfeld der Grundschule Dommitzsch war – jedes Mal wurden interessante Projekte vorgestellt, die die Situation der betreffenden Kinder nachhaltig verbesserte und damit das Votum der Jurymitglieder bestätigte. Die Bewerbungsfrist für die aktuelle Auflage der Aktion, bei der Geld aus dem Zweckertrag der Sparkasse Leipzig ausgeschüttet wird, läuft noch bis zum 5. September. Projekte in Kindereinrichtungen sind freilich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was unterstützt werden kann.



Bewerbungen sind deshalb aus allen Richtungen möglich. Wichtig ist die dataillierte Beschreibung des Projekts und des Konzepts zur Finanzierung.

Bewerbung über diesen Link:

http://wir-packens-an.tz-mediengruppe.de/