Klangerlebnis unter freiem Himmel

Das Leipziger Symphonie Orchester unter der Leitung von Wolfgang Rögner begeisterte in Melpitz mit einem einmaligen Klangerlebnis bei strahlenden Sonnenschein.

Melpitz. Mit der Unterstützung der zwei jungen Nachwuchsmusiker und Gewinner der diesjährigen Sängerakademie spielte das Leipziger Symphonie Orchester am Sonnabend in der Musikscheune Melpitz. Unter freiem Himmel erlebten die Besucher ein sensationelles Klangerlebnis. Anika Paulick (Sopran) und Johannes Pietzonka (Tenor) zogen die Gäste durch ihrem Gesang schnell in den Bann. Mit viel Gefühl und auch ein paar kleinen Tanzeinlagen ließen sie die Musik lebendig werden.



Dirigiert wurde das Leipziger Symphonie Orchester von Wolfgang Rögner, der auch als Moderator durch das Programm führte. Gespielt wurden Stücke unter anderem von Johann Strauss, Robert Stolz, Georges Bizet und Johannes Brahms.