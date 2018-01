Klappern gehört zum Handwerk

Die Messe Partner Pferd in Leipzig begeistert jedes Jahr tausende Pferdeliebhaber. Neben dem Besuch der zahlreichen Ausstellungen, den Darbietungen, Aktionen wie auch sportlichen Wettbewerben mit den majestätischen Vierbeinern, können sich die Partner-Pferd-Besucher auch in diesem Jahr am Messestand der Privilegierten Schützengilde Schildau über die Pferdesport-Arena Schildau sowie über die in diesem Jahr anstehenden Veranstaltungen informieren.

Denn auch in diesem Jahr wird die Pferdesportarena-Schildau wieder zum Besuchermagneten. Im Juli finden zum bereits dritten Mal die Deutschen Meisterschaften in Schildau statt. Im Mai läutet die Schildbürger Distanz den „Frühling“ in der Dahlener Heide ein.

Um das Warten zu verkürzen, wird den Besuchern bereits am Messestand etwas geboten: Klein und Groß können sich an einem Modell im Kleinformat mit den Hindernissen der Arena vertraut machen und erhalten fachkundige Auskunft von den Mitgliedern der Schildauer Schützengilde. Diese werden auch in diesem Jahr in ihren Uniformen vor Ort sein und auf Wunsch für Fotos zur Verfügung stehen.

Eine Besonderheit der Arena sind die Hindernisse selbst. Diese sind den bekannten Schildbürgerstreichen nachempfunden. Kleine Besucher können sich also auf spannende und lustige Geschichten freuen.

Auf die Messebesucher wartet zudem ein tolles Gewinnspiel. Interessierte können am Messestand eine Gewinnspielkarte ausfüllen und gewinnen mit etwas Glück Freikarten für die Deutschen Meisterschaften im Juli. Dazu muss nur eine Frage beantwortet werden.

Die Partner Pferd auf der Neuen Messe Leipzig geht vom 18. bis 21. Januar. Die Schildauer Schützen haben ihren Stand (Nummer E18) in Halle 3.



>>> Hier gehts zur Website der Pferdesportarena <<<

>>> Hier gehts zur Website der Messe Partner Pferd <<<