Klasse! Ganz Zinna spendet 3339,80 Euro für ein Kita-Baumhaus

Zinna. Für die Kinder der Kita Wirbelwind in Zinna gab es zu Weihnachten eine riesige Überraschung. Sie erhielten einen Scheck über 3339,80 Euro, überreicht vom Elternaktiv! Die TZ sprach mit Julia Goldammer und Christian Baer. Letzterer ist Mitglied des Elternaktivs:

TZ: Alle Achtung, da haben die Eltern dem Zinnaer Weihnachtsmann aber mächtig unter die Arme gegriffen!

Ch. Baer: So kann man das sagen, oder eher noch besser: Wir haben einfach die Regie übernommen, wollten uns um ein besonderes Geschenk kümmern.

Erzählen Sie bitte!

Ch. Baer: Das Elternaktiv überlegte, wie man der Kindereinrichtung etwas Gutes tun könnte und hatte die Idee, eine Spendensammlung zu initiieren.

Um was damit zu bewerkstelligen?

Ch. Baer: Ein Baumhaus sollte mit dem Erlös gebaut werden. Ein solches wünschen sich die Kinder, und das könnte gut in den Außenbereich der Kita integriert werden.

Gute Sache, aber wie konnten Sie so viele Spender dafür gewinnen?

J. Goldammer: Wir ließen Flyer drucken, auf denen wir unser Anliegen erläuterten, und verteilten diese in alle Zinnaer Briefkästen. Vermerkt war auch, dass wir am dritten Adventssonntag zwischen 10 und 12 Uhr unterwegs sein würden, um die Spenden zu sammeln.

Und? Wie erlebten Sie die Aktion?

J. Goldammer: Absolut toll! Das Klingelputzen hat richtig Spaß gemacht. Die meisten Einwohner, insgesamt sind es ja mehr als 500, wussten gleich, warum wir vor der Tür standen. Viele hatten sich ihren Geldbetrag bereits zurechtgelegt und freuten sich, dass wir auf diese schöne Idee gekommen waren. Wir sind selbst sehr überrascht von so viel Zuspruch! Dieser setzte sich auch bei einer zweiten Tour fort, bei der wir noch einige Firmen ansprachen, die sich ebenfalls als spendabel erwiesen. Zu guter Letzt hatten wir tatsächlich 3339,80 Euro zusammen.

Dann kam es zur feierlichen Übergabe ...

Ch. Baer: Genau – und zwar mittels eines symbolischen Schecks. Alle Kinder sowie die stellvertretende Kita-Leiterin Kerstin Breitzmann und ihre Kolleginnen waren dabei, und natürlich Mitglieder des rührigen Elternaktivs. Wir waren überaus stolz, dass wir eine so hohe Summe übergeben konnten. Wir waren und sind vor allem aber auch stolz auf unseren Heimatort und seine Einwohner. Vielen, vielen Dank allen, die – egal wie viel – dazugegeben haben!

Welche Pläne gibt es nun für die Errichtung des Baumhauses?

Ch. Baer: Es soll von einer regionalen Firma im Frühjahr gebaut werden. An den Bauplänen dürfen natürlich auch die Kinder und Erzieherinnen mitwirken. Selbstverständlich sind dann auch alle Spender zur Einweihung des Baumhauses eingeladen, damit sich jeder ein Bild davon machen kann, was von ihm ganz persönlich mitfinanziert wurde.

Wie viele Kinder werden in der Kita Wirbelwind betreut?

J. Goldammer: Zurzeit sind es 44 Mädchen und Jungen, aber das Baumhaus wird auch allen, die nach ihnen kommen, frohe Spielstunden in der Natur ermöglichen. Außerdem hatten wir noch einen anderen Grund für diese Aktion. Drei der Erzieherinnen wohnen in Zinna. Wenn wir helfen, die Kita attraktiv zu gestalten, helfen wir auch mit, ihre Arbeitsplätze zu sichern.