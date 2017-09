Klein oder riesig, alle sind lecker und gesund

Zwethau. Am Sonntag gibt es zum Tag des offenen Hofes im Kürbisdomizil Zwethau Gigantisches zu sehen.

Nur fürs Foto nimmt Franz Rensing einen Moment lang Platz auf seinem kostbaren „Sitzsack“. Robust sieht dieser aus - und irgendwie gemütlich. Der junge Mann aus Dommitzsch hat das „Möbelstück“ gewissermaßen selbst herangezogen - aus einem Kürbis-Samenkorn, mit guter Erde, Putenmist, mineralischem Dünger, Sonnenstrahlen und einer kaum abschätzbaren Wassermenge. Rensing selbst strahlt übers ganze Gesicht: „Das Prachtstück wiegt 401 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 1,40 Metern.“ Diese Maße machen dem Namen der aus den USA stammenden Kürbissorte „Atlantic giant“ alle Ehre.

Das riesige Kürbis-Exemplar wurde am gestrigen Freitag mit doppelter Manneskraft und etlichen PS von Dautzschen nach Zwethau transportiert, wo es am Sonntag im Kürbisdomizil von Andrea Schmidt zu bestaunen ist. Danach wird es von der Firma Fliesen Kramer gut verpackt und auf die Reise nach Singapur zu einer wahrlich gigantischen Kürbisausstellung geschickt. Allerdings ist dieser Riese nicht der einzige Grund, der zum Besuch des Tages des offenen Hofes (10 bis 18 Uhr) nach Zwethau lockt: Andrea Schmidt und ihr Ehemann Jörg züchten bekanntlich auf vier Hektar Fläche 150 Kürbissorten, und ein Großteil davon ist am Sonntag nicht nur zu sehen, sondern – bei entsprechender Kondition – auch mitzunehmen.

„Wir haben hier eine Ausstellung der größten und schwersten Kürbisse Ostelbiens“, frohlockt Jörg Schmidt. Einige wurden bereits bemalt und beschrieben, können als Herbstdeko verwendet - oder auch „geschlachtet“ und verspeist werden. „Es gibt kaum eine Zubereitungsart, die bei Kürbissen nicht möglich ist. Manche Sorten eigenen sich sogar für Salate oder zum Rohessen“, erläutert die Kürbisfachfrau und zeigt eine ziemlich lange, dicke, grüne und etwas krumme „Gurke“. Sie erweist sich als Kürbis der Sorte „Piennade napoli“. Einen solchen will Andrea Schmidt am Sonntag aufschneiden und den Gästen als Kostprobe reichen.

Freilich gibt es auch andere Kürbis- und Grillspezialitäten, hausgebackenen Kuchen und manche Überraschung mehr. Gut zu wissen: Schmidts beliefern mit ihrem bunten und gesunden Gemüse auch eine große französische Gourmetkette: „Die geforderten hohen Ansprüche konnten wir stets erfüllen“, lässt sie wissen. Am Sonntag wollen Schmidts jedoch einzig und allein ihren Gäste aus der Region in Sachen Kürbis beratend zur Seite stehen. Besondere Angebote sind dabei auch für alle Zierkürbis-Liebhaber vorbereitet.