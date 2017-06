Kleine Baumeister auf großer Tour

Dommitzsch. Früh übt sich, was ein guter Baumeister werden will. Und wo könnte man das besser als im Legoland? Die angehenden Baumeister Jonas aus Strelln und Ben aus Dommitzsch konnten am Dienstag tief in die Bausteinkiste greifen, um zu üben.

Mit Ellywunschente vom ASB Torgau-Oschatz ging es nämlich schon am frühen Morgen auf die abenteuerliche Reise nach Berlin. Der Zug brachte die Kinder und Sybille Zugowski vom Wunschenten-Team bis zum Potsdamer Platz, auf dem die erste Überraschung auf die zwei Jungen wartete. Riesige Häuser, bis in den Himmel gebaut! Im Legoland warteten neben den Bausteinen noch eine Fahrt mit der Drachenbahn, das Karussell des Zauberers Merlins sowie ein 3D-Kino auf die kleinen Baumeister.

Nach drei Stunden Abenteuer ging es wieder nach Hause. „Das Team von Ellywunschente wünscht den Jungen für ihre weitere Entwicklung alles Gute und immer eine große Portion gesunder Neugierde“, so Sybille Zugowski.