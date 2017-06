Kleine Firma glänzt mit prächtigen Fassaden in ganz Deutschland

Eigentlich bringt man das kleine Dorf seit Jahrhunderten mit der Pferdezucht durch das hier ansässige Gestüt in Verbindung. Doch seit 1999 sorgt die GRAMON GmbH dafür, dass der Ort auch anderweitig in Deutschland bekannt geworden ist. Tolle Fassaden aus den unterschiedlichsten Materialien legen Zeugnis von der Leistungsfähigkeit, Kreativität und dem Können des gesamten Teams ab. Die Universitätskirche St. Paulina in Leipzig beispielsweise ziert eine Vorhangfassade aus edlem Granit und Glasbauelementen, gefertigt von GRAMON! Zwei verschiedene sto-Produkte kamen dabei zum Einsatz.



Schritt in die Selbstständigkeit

Ulrich Schneider und sein Sohn Hagen standen 1999 aus wirtschaftlichen Gründen plötzlich vor der Frage, wie es beruflich weitergehen soll. Hagen Schneider arbeitete seit 1994 als selbstständiger Monteur im Fassadenbau und hat sich hier die fachlichen Kenntnisse im Bereich vorgehängte hinterlüftete Fassaden durch learning by doing angeeignet. Dies bildete dann den Grundstein für die Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen. „Unsere beruflichen Erfahrungen und der Wille zur Qualifikation bestärkten uns in dem Entschluss“, so Geschäftsführer Ulrich Schneider. Im Jahr 2007 stieg Tochter Kathrin (die meisten kennen sie nur als „Jette“) in das Familienunternehmen ein. Die Diplom-Betriebswirtin hatte zuvor mehrere Jahre im Schwabenländle gearbeitet.

Angefangen hatte alles in drei Kellerräumen des Schneiderschen Zweifamilienhauses in Graditz. Diese Notlösung konnte durch den Ausbau eines Wirtschaftsgebäudes auf dem eigenen Grundstück abgelöst werden. Im Jahr 2016 erfolgte dessen Aufstockung, denn die Firma wuchs beständig. Die Bauleitung wurde personell erweitert, und die Planungen für die Fassaden konnten im eigenen Haus erfolgen.



Eine Nische gefunden

„Mit der Entscheidung, sehr hochwertige Fassaden anzubieten, dabei sowohl die gesamte Vorbereitung, die Planung als auch die Realisierung aus einer Hand zu bieten, haben wir eine echte Nische gefunden“, macht Ulrich Schneider deutlich. Davon zeugen die vielfältigsten Projekte in weiten Teilen Deutschlands. So trägt eine 14 000 Quadratmeter große Fassade am Humboldthafen in Berlin, genau gegenüber des Hauptbahnhofes, die Handschrift von GRAMON. Für namhafte Bauunternehmen erstellten die Graditzer Fassaden beispielsweise in Hamburg (Keramikfassade für Köster GmbH) und zurzeit im Auftrag von Hoch-Tief in Essen eine spektakuläre Alucobond (leichtes Verbundmaterial aus zwei Aluminium-Deckschichten und einem Kunststoffkern). Auch in Sachsens Hauptstadt Dresden trifft man die Monteure der Graditzer Firma auf den verschiedensten Baustellen. Wahre Meisterwerke lassen nicht nur die Besucher der Stadt, sondern auch die Fachleute staunen. Aber auch kleine Vorhaben werden realisiert. So ist der neue Eingangsbereich bei Kaufland in der Dahlener Straße in Torgau von GRAMON erstellt worden.



Ein generelles Problem

Zahlreiche Mitarbeiter bei GRAMON gehören seit vielen Jahren zur Firma. Nachwuchs ist gefragt. Doch da gibt es in der Bundesrepublik ein generelles Problem. Fassadenbauer werden einzig und allein in Hamm ausgebildet. Im vergangenen Jahr waren das ganze fünf! Was also tun? „Wir bieten Einsteigern Schulungen in Form eines Kurzlehrganges an“, erläutert Ulrich Schneider. Vor allem ausgebildete Metallbauer bringen beste Voraussetzungen mit. Doch auch Branchenfremde haben eine gute Chance. Wer sich nicht vor der Tätigkeit auf auswärtigen Baustellen scheut, wem körperliche Arbeit zusagt und dabei noch kreativ sein kann, ist gern gesehen. „Natürlich würden wir auch gern selbst ausbilden. Doch die geltenden gesetzlichen Regelungen lassen dies nicht zu“, so Schneider.

"Wir sind eine kleine Firma, aber mit großen Buchstaben.

Und da steckt große Leistung dahinter."