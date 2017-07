Der Riese schluckte den Köder und ging ihm an den Haken. Belgeraner Angler fischte mit wieder einmal mit sehr großem Erfolg. Stolz präsentiert Heiko Goldschmidt ein Prachtstück von Fisch.

Belgern. Auch wenn er schon so manchen Brocken aus der Elbe gezogen hat, dieser Graskarpfen war für den Belgeraner Heiko Goldschmidt schon ein besonderes Kaliber. 40 Minuten dauerte es, bis der Fisch an Land war. Ein paar Daten zum kapitalen Fang: Länge 1,17 Meter, Gewicht 18,4 Kilogramm. Angebissen hat der Graskarpfen übrigens im Hafen der Rolandstadt am Montagabend. Wie es Heiko Goldschmidt schafft, immer wieder große Fische zu fangen, bleibt ein fruchtiges Geheimnis. Foto: Kurt Kisser