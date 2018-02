Kleiner Sprinter aus Graditz

„Wir vergleichen das jetzt mal mit Fußball“, sagt Matthias mit einem Grinsen im Gesicht. „Die meisten Pferde bei uns in Graditz sind – was ihre sportliche Leistungsfähigkeit angeht – auf Regionalliganiveau“, beginnt er. Aber es gibt auch ein Pferd, einen Hengst, „der hat Bundesliga-Niveau.“ Gemeint ist „Lucky Lion“. Der braune Vollblut-Hengst ist im Besitz des Gestüts Graditz und hat in seinem besten Jahr 2014 unter anderem den Großen Dallmayrpreis, das Mehl-Mühlens-Rennen oder den Großen Preis des Krefelder Rennclubs gewonnen. Für alle Nicht-Pferdebegeisterte bedeutet das: Bundesligaspitze.

„Dazu kommt noch ein Einzug ins DFB-Pokalfinale“, scherzt Tandler, war der Hengst doch Zweiter beim 145. Deutschen Derby in Hamburg. „Zu seinen besten Zeiten wurden verbrieft bis zu fünf Millionen Euro für ’Lucky Lion‘ geboten“, sagt er. Gerüchteweise noch mehr. Nun ist der heute siebenjährige Hengst aber in die Jahre gekommen und hat seine besten Zeiten hinter sich. Seit 2017 steht er deshalb in Graditz als Deckhengst zur Verfügung, um seine guten Gene weiterzugeben und für künftige Erfolgspferde aus Ostelbien zu sorgen. „Schließlich war Graditz mal sowas wie Bayern München.“

Mit „As Time Goes By“ hat „Lucky Lion“ im letzten Jahr dann auch eine Stute gefunden, die nach Tandler ebenfalls „bestes Blut“ in sich hat und nun vor wenigen Tagen ein Stutfohlen geboren hat. Am 6. Februar um 22.30 Uhr kam ein kleines Vollblut zur Welt. Einen Namen trägt es noch nicht, dafür aber die Hoffnungen von Tandler und Co. auf ein Pferd, das in anderthalb bis zwei Jahren entweder auf einer Auktion viel Geld einspielen kann oder zu einem schnellen Sprinter auf der Rennbahn werden kann.

Der Job der Graditzer ist es nun, „ihm Lesen und Schreiben und mit Messer und Gabel essen beizubringen“, übersetzt Tandler wieder für alle, die dem Pferdesport eventuell nicht ganz so gewogen sind. Für Fachmänner sagt er: „Wir kümmern uns um das Pre-Training.“ Also Anreiten und ans Sattelzeug gewöhnen. Zu allererst ist er aber froh, dass die Geburt vor zehn Tagen gut über die Bühne gegangen ist und ein gesundes Fohlen mit geraden Beinen und keinen anderen Problemchen zur Welt gekommen ist. „Es kann ja auch immer viel schief gehen“, meint er.